هاني عازر لـ صدى البلد: علاج الأمراض تطور في مصر.. فيديو

وقال المهندس هاني عازر أن زيارته الأولى لمستشفى بهية فاقت كل توقعاته، مضيفا أنه لم يتخيلها بهذا الشكل أو التجهيزات، وكذلك شعور الحب في المكان بأن كل الموجودين عائلة واحدة وطاقم الأطباء والتمريض والعاملين دورهم غير مقتصر على العمل فقط.

التقى «صدى البلد» بالمهندس عازر على هامش الزيارة، بعدما استقبله المهندس تامر شوقي رئيس مجلس إدارة مستشفى بهية، والمهندس ماجد حمدي عضو مجلس الإدارة.

حرص المهندس هاني عازر مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون النقل والمواصلات والأنفاق، وعضو المجلس الاستشاري الرئاسي لكبار علماء مصر وخبراء مصر، على زيارة مستشفى «بهية» للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان، خلال زيارته الأخيرة إلى مصر.





إقامة المهندس هاني عازر الطويلة في ألمانيا كانت سببا في أن تصبح هذه هي الزيارة الأولى للمستشفى، وروى لـ صدى البلد تفاصيل ترتيب الزيارة، والتي ترجع إلى قبل 9 أشهر خلال مقابلته مع المهندس ماجد والذي جاءت معرفة عازر به في مؤسسة "مصر تستطيع" تحت رعاية سيادة الرئيس السيسي، ومعالي الوزيرة نبيلة مكرم.





تحدث المهندس ماجد مع المستشار عازر عن صرح طبي مجاني لأورام الثدي للسيدات في مصر، وطلب منه زيارة، وخلال زيارة عازر الأخيرة حرص على التواجد بالمستشفى، وتزامن مع عودته إلى ألمانيا في نفس اليوم، ورغم ضيق الوقت إلا أن عازر لم يؤجل ميعاد الزيارة، فعلى حد وصفه أراد أن يبدأ عام 2020 بدون تأجيل، وأشاد بجهود المستشفى والحرص على تقديم الدعم النفسي والرعاية الطبية.





«حديث المريضات عن تجاربهم المؤلمة أمرا غير معتادا خاصة مع الإصابة بأمراض خبيثة»، بهذه الجملة وصف المهندس هاني عازر السيدات في بهية بالشجاعة، وقال لـ صدى البلد أن السيدات يرفضن الحديث عن إصابتهن بالأمراض سواء في مصر أو ألمانيا، ومن النادر أن تتحدث سيدة عن تجربة الإصابة بالسرطان.





وأضاف عازر أنه شهد شجاعة غير مسبوقة لمحاربات المستشفى اللواتي استطعن الحديث عن المرض وتطور في علاج الأمراض في مصر، موضحا أن هذا يدل على قوة شخصيتهن ونجاح المستشفى في العلاج النفسي للمحاربات، خاصة وأن الحديث عن المرض يعد توعية للمحيطين





وقارن عازر بين الوضع الطبي الذي شاهده في مصر، وألمانيا، قائلا أن الوضع في مصر أصبح أفضل، ففي ألمانيا من الصعب أن تتحدث سيدة عن مرضها بالسرطان، ويعتبر الحديث عن تجربة المرض بمثابة توعية للآخرين لأنها تجربة حقيقية.