الأكثر احتياجا.. البترول تستهدف توصيل الغاز الطبيعي لـ125 ألف وحدة بالقرى

وأشار الملا إلى انتهاء قطاع البترول من

إلى ٧٢٤ ألف وحدة سكنية على مستوى الجمهورية خلال الفترة من يوليو ٢٠١٩ إلى يناير ٢٠٢٠ ليصل إجمالى الوحدات السكنية التى تم توصيلها إلى ١٠ مليون و ٧٥٠ ألف وحدة سكنية منذ بدء النشاط وحتى نهاية يناير ٢٠٢٠ ، لافتا إلى الانتهاء خلال النصف الأول من العام المالى الحالى من توصيل الغاز الطبيعى إلى ٤٥ منطقة وقرية يدخلها الغاز لأول مرة بمختلف محافظات الجمهورية .