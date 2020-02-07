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اقتصاد

الأكثر احتياجا.. البترول تستهدف توصيل الغاز الطبيعي لـ125 ألف وحدة بالقرى

الجمعة 07/فبراير/2020 - 01:43 م
توصيل الغاز الطبيعي
توصيل الغاز الطبيعي
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مايكل عياد
أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، موقف تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي للقرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي؛ حيث جرى الانتهاء من ٦٥ ألف وحدة سكنية تم توصيل الغاز الطبيعى إليها بالقرى الأكثر احتياجا ومن المخطط التوصيل إلى ٦٠ ألف وحدة أخرى ليرتفع العدد إلى ١٢٥ ألف وحدة سكنية.

جاء ذلك اجتماع المتابعة الدورية للموقف التنفيذى للمشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل والتوسع فى استخداماته كوقود للسيارات خلال العام المالى الحالى 2019 /2020.

وأشار الملا إلى انتهاء قطاع البترول من توصيل الغاز الطبيعى إلى ٧٢٤ ألف وحدة سكنية على مستوى الجمهورية خلال الفترة من يوليو ٢٠١٩ إلى يناير ٢٠٢٠ ليصل إجمالى الوحدات السكنية التى تم توصيلها إلى ١٠ مليون و ٧٥٠ ألف وحدة سكنية منذ بدء النشاط وحتى نهاية يناير ٢٠٢٠ ، لافتا إلى الانتهاء خلال النصف الأول من العام المالى الحالى من توصيل الغاز الطبيعى إلى ٤٥ منطقة وقرية يدخلها الغاز لأول مرة بمختلف محافظات الجمهورية .

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