6093 طالبا استفادوا من إعانات صندوق التكافل بجامعة المنيا

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علن الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا أن عدد المستفيدين من صرف الإعانات العينية والنقدية من الصندوق المركزي للتكافل الطلابي خلال الفصل الدراسي الأول وصل إلى 6093 طالب وطالبة من المستحقين للدعم من مختلف كلية الجامعة بنسبة بلغت 11% صُرفت على هيئة دعم عيني ونقدي مباشر

حيث شملت أوجه صرف الإعانات العينية تسديد المصروفات الدراسية، ورسوم المدن الجامعية، وإسكان خارجي، وشراء كتب دراسية، وملابس، ونظارات طبية

هذا إلى جانب ما قدمته الجامعة من خدمات طبية خلال الفصل الدراسي الأول والتي وصلت إلى 4 ملايين جنيه، استفاد بها الطلاب من خلال تقديم العلاج لهم، وصرف الأدوية من الخارج، وإجراء الأشعة والتحاليل مما يعد مساهمة كبيرة من الجامعة لدعم طلابها وعلاجهم ورعايتهم صحيًا.

واكدرئيس الجامعه على قرب انتهاء الجامعة من 4 مدرجات أخرى جديدة ستدخل الخدمة خلال الستة أشهر القادمة والتي ستكون نقلة نوعية لسد احتياجات الكليات من المدرجات وحل مشكلة الكثافة الطلابية بها.

واعلن اعتماد الاختبارات الالكترونية ببعض كليات القطاع الطبي والالتزام بالمعايير الخاصة بها طبقًا لنظم عملها من حيث إعداد بنوك الأسئلة، وإجراءات الاختبارات الالكترونية المتوافقة بتطبيقات المنظومة الجديدة، وذلك من خلال التعاون مع مركز القياس والتقويم بالجامعة.