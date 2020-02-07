سيعتزل هناك.. جوارديولا يحسم أنباء ضم ميسي لـ مانشستر سيتي

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتى، علي رفضه ضم ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد وجود أنباء قوية برغبته في ضم البرغوث الأرجنتيني .





وأضاف جوارديولا في تصريحات صحفية : اتمني استمرار ميسي مع برشلونة ولا يمكنني الحديث عن لاعب في فريق آخر ، وأركز مع السيتي فقط ، ميسي سينهي مسيرة كرة القدم في فريق برشلونة اتمنى ان يعتزل هناك .





يأتى ذلك عقب الخلاف القوي الذي نشب بين ليونيل ميسي وايريك ابيدال المدير الرياضي للنادي وبعدها شجار مع تير شتيجن حارس مرمى الفريق .





جدير بالذكر أن فريق مانشستر سيتي يستعد لمواجهة فريق وست هام يونايتد يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة ال26 من بطولة الدوري الانجليزي ويحتل الأزرق المركز الثاني في الجدول برصيد 51 نقطة بفارق 22 نقطة عن المتصدر ليفربول .