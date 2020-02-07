عبد الفتاح جريني يعود للأغاني الرومانسية في عيد الحب

انتهي المطرب المغربي عبد الفتاح جريني من تصوير أحدث أغانيه على طريقة الفيديو كليب، وهي أغنية رومانسية من المقرر طرحها منتصف هذا الشهر وتحديدا في عيد الحب.





وبذلك يعود جريني إلى تلك الأغاني التي يعشقها جمهوره مثل " جنبك علي طول، ولا ايه ولا ليه" ، بعد تقديمه عدد من الأغاني hit المتنوعة وبعده عن الرومانسي.





الاغنية باسم " ياحبيبي " وهي كلمات تامر حسين والحان وليد سعد وتوزيع شريف مكاوي ومن إنتاج شركة روتانا .





جريني بدأ فكرة طرح أغانيه بشكل منفرد " اغنية كل شهر" وذلك قبل طرح الالبوم ، حيث طرح الشهر الماضي كليب اغنيه " لفة" والتي حققت نجاح كبير بين جمهور الشباب وتحديد علي أبلاكشن TikTok حيث تجاوزت ٩٥ مليون مشاهدة ، وتعتبر اول اغنية يتم تصويرها بطريقه " طولية " تتناسب مع طريقة عرض الفيديوهات علي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة مثل Instagram, TikTok.



