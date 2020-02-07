انهيار الفنانة هبة السيسي في عزاء والدتها بالحامدية الشاذلية.. صور

بدأت منذ قليل مراسم عزاء والدة الفنانة هبة السيسي، التي رحلت عن عالمنا الثلاثاء الماضي، وتقدمت هبة قاعة مسجد الحامدية الشاذلية، لـ تتلقى العزاء في والدتها، اليوم الجمعة 7 فبراير، بعد صلاة المغرب.





وانهارت هبة من البكاء بشدة خلال مراسم العزاء، فبدت خلال معظم الأوقات والحزن يتمكن منها ولم تتمالك أعصابها.



