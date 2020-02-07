مدرب الأهلي السابق يهدد عرش حسن شحاتة في تدريب النجم التونسي

كشف مصدر مطلع، عن آخر المستجدات حول المفاوضات الجارية بين إدارة نادى النجم الساحلي التونسي ، وحسن شحاتة المدير الفنى السابق لمنتخب مصر الوطنى والزمالك ، لقيادة "الليتوال" فنيا فى قادم الأيام.





وكانت إدارة النجم الساحلي التونسي ، دخلت فى مفاوضات جادة مع المعلم حسن شحاتة ، المدير الفنى لمنتخب مصر الوطنى ونادى الزمالك السابق؛ من أجل تولى قيادة "الليتوال" إلى جانب الفرنسي روجيه لومير ، من أجل الاستعانة بخدمات أحدهما ، فى حال الإطاحة بالإسباني خوان جاريدو مدرب الفريق الحالي والنادي الأهلي السابق.





وقال المصدر لـ"صدى البلد" إن إدارة الفريق التونسي برئاسة رضا شرف الدين ، ستحسم ملف الاتفاق مع الإسباني خوان جاريدو المدير الفنى للفريق التونسي والنادي الأهلي السابق ، على إنهاء تعاقده من عدمه ، خلال الأسبوع المقبل.





وأضاف: إدارة الفريق التونسي رغم أنها دخلت فى مفاوضات مع حسن شحاتة ، المتواجد حاليا المعلم فى مدينة سوسة ، وعقد جلسة مع مسئولى النجم الساحلي ، إلا أنها ترى أن الأقرب ، الإبقاء على المدرب الإسباني فى منصبه؛ نظرا لوجود شرط جزائي كبير فى العقود المبرمة بينهما ، لافتا إلى أنه من الصعب تنازل المدير الفنى عن الحصول عليه.



