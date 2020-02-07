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رياضة

مدرب الأهلي السابق يهدد عرش حسن شحاتة في تدريب النجم التونسي

الجمعة 07/فبراير/2020 - 09:09 م
حسن شحاتة
حسن شحاتة
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يسرى غازى
كشف مصدر مطلع، عن آخر المستجدات حول المفاوضات الجارية بين إدارة نادى النجم الساحلي التونسي، وحسن شحاتة المدير الفنى السابق لمنتخب مصر الوطنى والزمالك، لقيادة "الليتوال" فنيا فى قادم الأيام.

وكانت إدارة النجم الساحلي التونسي، دخلت فى مفاوضات جادة مع المعلم حسن شحاتة، المدير الفنى لمنتخب مصر الوطنى ونادى الزمالك السابق؛ من أجل تولى قيادة "الليتوال" إلى جانب الفرنسي روجيه لومير، من أجل الاستعانة بخدمات أحدهما، فى حال الإطاحة بالإسباني خوان جاريدو مدرب الفريق الحالي والنادي الأهلي السابق.

وقال المصدر لـ"صدى البلد" إن إدارة الفريق التونسي برئاسة رضا شرف الدين، ستحسم ملف الاتفاق مع الإسباني خوان جاريدو المدير الفنى للفريق التونسي والنادي الأهلي السابق، على إنهاء تعاقده من عدمه، خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف: إدارة الفريق التونسي رغم أنها دخلت فى مفاوضات مع حسن شحاتة، المتواجد حاليا المعلم فى مدينة سوسة، وعقد جلسة مع مسئولى النجم الساحلي، إلا أنها ترى أن الأقرب، الإبقاء على المدرب الإسباني فى منصبه؛ نظرا لوجود شرط جزائي كبير فى العقود المبرمة بينهما، لافتا إلى أنه من الصعب تنازل المدير الفنى عن الحصول عليه.

ولفت إلى أن إدارة النجم الساحلي، ترى أن ضيق الوقت أيضا، يقف حائلا أمام الاستغناء عن خدمات الإسباني جاريدو فى الوقت الراهن، لا سيما وأن الليتوال يستعد لمباراتي ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا، أمام الوداد البيضاوى المغربي، حيث أن لقاء الذهاب خلال أيام 26 و27 فبراير الجاري، فيما تقام مباراة الإياب أحد أيام 6 و7 مارس المقبل.
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