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أخبار البلد

مطران سوهاج للكاثوليك يستقبل وفد هيئة الأعمال الفرنسي

الجمعة 07/فبراير/2020 - 11:00 م
صدى البلد
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سامح سلام
استقبل صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، وفد هيئة الأعمال الشرقية بفرنسا برئاسة مونسنيور باسكال مدير الهيئة، والوفد المرافق له.

رافق صاحب النيافة مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، الوفد، لزيارة بعض المشروعات بالإيبارشية فى أماكن مختلفة.


واحتفلت كنيسة العذراء سيدة الانتقال للأقباط الكاثوليك برجا في سوهاج، بتدشين مذبح الكنيسة بعد تجديده.


وترأس قداس وطقوس التدشين أصحاب النيافة الأنبا باسيليوس فوزى مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، وبمشاركة صاحب الأنبا يوسف أبو الخير المطران الشرفى للإيبارشية، بحضور عددًا من الكهنة والراهبات وممثلين عن الكنائس الأخرى وجمع غفير من رعية جرجا.


ونظمت إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، تحت رعاية صاحب النيافة الأنبا باسليوس فوزي مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، وبإشراف الأب بولس ميخائيل مسؤول الشباب بالإيبارشية، فعاليات مؤتمر الشباب الإيبارشي بإيبارشية، وذلك بدير الراهبات الفرنسيسكانيات بدرنكة.


انعقدت فعاليات المؤتمر في الفترة من الثالث من شهر فبراير الجاري، وحتي الخامس من الشهر نفسه، بحضور 85 شابا وشابة، حيث تضمن المؤتمر ما يلي: محاضرة عن عقيدة الشفاعة مع الأب يوحنا زكريا.

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