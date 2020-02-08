وليد صلاح الدين: فايلر لازم يبطل تأليف في المباريات الكبيرة





وأضاف وليد:"اللاعبين مختلفين عن مباراة صن داونز العام الماضي، يجب ألا نضغط على اللاعبين، صن داونز مثل الإسماعيلي، يلعب بشكل رائع لكنه يترك لك فرصة اللعب بحرية مع وجود مساحات في ملعبهم."





وأوقعت قرعة دور ربع النهائي، لبطولة دوري أبطال إفريقيا، النادي الأهلي في مواجهة نادي صن داونز الجنوب إفريقي.

وقال وليد صلاح الدين في تصريحات تليفزيونية:"في المباريات الكبيرة، يجب على المدرب يبطل تأليف، فهي لا تستحمل أي تغييرات في الفريق، فايلر سيخوض المباراة بشكل عادي ولا علاقة له بمباراة الخمسة العام الماضي، يجب على اللاعبين أن يركزوا على الصعود وإقصاء صن داونز، وألا يجعلوا في تفكيرهم فكرة الأخذ بالثأر."