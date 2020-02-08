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فن

تامر عاشور يتألق في اضخم حفلات خريجي «الثانوية» بالإسكندرية.. صور

السبت 08/فبراير/2020 - 01:47 ص
تامر عاشور
تامر عاشور
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محمد صبحى
أحيا النجم تامر عاشور واحدة من أضخم الحفلات التي ضمت خريجي الثانوية العامة والخاصة وذلك في منطقة سيدي جابر بالإسكندرية .

حضر عاشور بصحبة مدير أعماله أيمن نابليون وبمجرد صعوده على خشبة المسرح تعالت صيحات وهتافات الإعجاب لآلاف الطلاب بعدها حرص عاشور علي تحيتهم لحفاوة الإستقبال تحية خاصة لأهالي الإسكندرية المحببة لقلبه وقدم لهم عدد من كبير من أغانيه المميزة التي أشعلت وصلات الرقص المتتالية طوال تواجده علي المسرح.

علي جانب آخر يستعد عاشور لإحياء واحدة من أبرز حفلات عيد الحب التي يتم التحهيز لها بمواصفات "لايف " عالمية يوم ١٤ فبراير الجاري علي مسرح "كايرو شو" في كايرو قيستيفال سيتي بالقاهرة الجديدة والتي يشارك في إحيائها النجمة آمال ماهر والنجم الخليجي ماجد المهندس ونفذت تذاكر الحفل حيث من المقرر ان يحضرها جمهورا من مختلف الدول العربية الإضافة إلى حفل عيد الحب يوم ١٥ فبراير الجاري داخل مول طنطا ومع نهاية فبراير وبالتحديد يوم ٢٦ يتجه إلى دولة الكويت لإحياء حفل غنائى ضخم بحضور جماهيري من مختلف الجنسيات العربية.

و يواصل تامر عاشور تسجيل عدد من أغاني ألبومه الجديد . حيث انتهي من تسجيل ٥ اغنيات ويفاضل بين أكثر من ١٥ اغنية لاستكمال الألبوم الذي من من المتوقع اطلاقه مع بداية موسم صيف ٢٠٢٠ .
تامر عاشور يتألق في اضخم حفلات خريجي «الثانوية» بالإسكندرية.. صور
تامر عاشور يتألق في اضخم حفلات خريجي «الثانوية» بالإسكندرية.. صور
تامر عاشور يتألق في اضخم حفلات خريجي «الثانوية» بالإسكندرية.. صور
تامر عاشور يتألق في اضخم حفلات خريجي «الثانوية» بالإسكندرية.. صور
تامر عاشور يتألق في اضخم حفلات خريجي «الثانوية» بالإسكندرية.. صور
تامر عاشور يتألق في اضخم حفلات خريجي «الثانوية» بالإسكندرية.. صور
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