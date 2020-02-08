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منوعات

الصوم الجاف.. امرأة تمتنع عن شرب الماء عامًا كاملًا

السبت 08/فبراير/2020 - 06:42 ص
صدى البلد
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عزة عاطف

قامت معلمة يوجا ومدربة تغذية إندونيسية والتي تعتبر كأحد الداعمين عبر الإنترنت لنظام غذائي معين يسمى "الصوم الجاف"، حيث ادعت أنها لم تشرب المياه لمدة عام كامل.

 

تقول «صوفيا باتريك» 35 عامًا التي تعيش في بالي بإندونيسيا أنها توقفت عن شرب المياه قبل عام، وبدلًا من ذلك كانت تحصل على سوائل التي تحتاجها من الفواكه والخضروات وفقًا لصحيفة مترو.

 

تقول صوفي بأن طريقتها هذه كانت مُثلى في علاج المفاصل المؤلمة، انتفاخ العينين، الحساسية الغذائية، التهاب الجلد والقنوات الهضمية، على الرغم من أن الأطباء يعارضون ذلك بشدة.

 

إنها تصوم (لا تستهلك أي طعام أو ماء) يوميًا لمدة 13-14 ساعة، ولا تشرب أي "ماء حي" لكنها تتناول العصائر وماء جوز الهند.

 

تحكي صوفي المؤثرة في إنستجرام التي تمتلك 16000 متابع عن سبب قيامها بهذا الأمر فتقول: "كان لدي تورم شديد في وجهي والمفاصل، وانتفاخ غريب حول عيني، بدوت مريضة.. كان الأطباء يخبرونني أنه لا يوجد شيء خاطئ عندي، وإذا كنت أرغب في التخلص من العيون المنتفخة فيمكنني الخضوع لعملية جراحية".

 

وتضيف "اقترح عليا أحد الأصدقاء الذي جرب الصيام الجاف، واعتقدت أنني سأجربه، إلى حد كبير على الفور بدأ الانتفاخ يتحسن لذا أردت البحث أكثر قليلًا". 
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