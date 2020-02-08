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دراسة: الأجسام الدهنية تساعد على عملية التمثيل الغذائي

السبت 08/فبراير/2020 - 02:00 م
دراسة: الأجسام الدهنية
دراسة: الأجسام الدهنية تساعد على عملية التمثيل الغذائي
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أ ش أ
توصلت دراسة طبية حديثة إلى أن الأجسام الدهنية لها دور مفاجئ لم يكن معروفا من قبل في التحكم في نشاط الجينات وعملية التمثيل الغذائي فى الجسم.. وأنها تمنع الخلايا من تنشيط الجينات المشاركة في تمثيل السكر.

وقال "توبياس والتر"، الباحث في "معهد هوارد الطبى":" لسنوات عديدة ظل الإعتقاد بأن الدهون المخزنة في الخلايا لا تلعب دورا في آلية التمثيل الغذائي فى الجسم".

وتمكنت الدراسة من إسقاط تلك الفكرة، حيث تلعب الأجسام الدهنية دورا كمنظم رئيسى فى عملية التمثيل الغذائى المعقدة .
ويمكن أن يساعد ادراك جميع الروابط الموجودة فى سلسلة الأجسام الدهنية الباحثين فى فهم أصول الأمراض مثل تصلب الشرايين وأمراض الكبد الدهنى أو مقاومة الإنسولين.

وتستخدم الخلايا الدهنية، وهو نوع من الجزىء الدهنى، لتخزين الطاقة.. وقد لاحظ العلماء أن الأجسام الدهنية تتفاعل مع الجزيئات المشاركة في عملية التمثيل الغذائي، ولكن الصورة لا تزال غير مكتملة، وبحاجة إلى إجراء المزيد من الأبحاث الطبية .
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