جامعة الزقازيق تستضيف الفنان إيمان البحر درويش.. 17 فبراير

أكد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، أنه من المقرر أن تستضيف أسرة طلاب من أجل مصر بالاشتراك مع قطاع الأنشطة الطلابية بالجامعة بإشراف الدكتور أحمد عناني منسق عام الأنشطة الطلابية ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية الفنان الكبير إيمان البحر درويش فى ندوة ثقافية.





وأضاف رئيس الجامعة، أنه من المقرر إقامة حفل غنائى، وذلك يوم الاثنين الموافق ١٧ فبراير الساعة الحادية عشر صباحًا بقاعة المؤتمرات باستاد جامعة الزقازيق تحت اشراف المايسترو هانى حسن مستشار اللجنه الفنيه العليا بالجامعة.





وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الجامعة حريصة على تقديم جميع الدعم للأنشطة الطلابية، بالإضافة للتصدى لجميع المشكلات التى تعوق الطلاب عن ممارسة أى نشاط طلابى.





وأضاف "شعلان" أن الجامعة لا تتأخر فى اتخاذ أى قرارات الهدف منها هو مصلحة الطالب الذى هو محور العملية التعليمية، مطالبا الطلاب بالتواصل مع قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة لحل أى مشكلات تواجههم داخل كلياتهم.