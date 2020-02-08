AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

بعد غد.. بدء تسليم 624 وحدة سكنية بـ دار مصر بالقاهرة الجديدة

السبت 08/فبراير/2020 - 10:52 ص
صدى البلد
Advertisements
امنه عبد العظيم
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ بعد غد الاثنين، فى تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع دار مصر بالمرحلة الأولى بعدد 624 وحدة سكنية (26 عمارة) كاملة التشطيب والمرافق كود "111"، بمنطقة شمال القرنفل.

وقال المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، والقائم بأعمال رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام (193 - 207 - 209 – 430 – 431 - 432 -433 - 434 - 435 - 436 - 437 - 439 - 440 - 441 - 444 - 445 - 446 - 447 - 448 - 449 - 450 - 423 - 424 425 - 428 – 429)، مضيفًا أنه على المواطن التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الأول بالتسعين الشمالى خلف "الداون تاون" لإنهاء إجراءات البنك، والتوجه بعد ذلك لجهاز التجمع الأول بخطاب البنك (مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الأول)، لتسجيل البيانات علي الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدء تسليم 624 وحدة سكنية بـ دار مصر بمدينة القاهرة الجديدة.. 15 ديسمبر

وزير الإسكان: الانتهاء من تنفيذ 34536 وحدة إسكان اجتماعى بمدينة حدائق أكتوبر

2 فبراير.. بدء تسليم 552 وحدة سكنية بـ دار مصر بمدينة القاهرة الجديدة

ترشيحاتنا

أسعار جيلي geely اليوم في مصر بعد آخر تخفيض.. صور

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم السبت 8 - 2 - 2020

فجوات بين المقاتلين والمقاتلات في سلاح المدرعات بجيش إسرائيل.. تعرف عليها

موعد سفر بعثة الزمالك إلى قطر لمواجهة الترجي في السوبر الأفريقي

مخطوبين كدة و كدة.. حيلة خبيثة من شاب وفتاة للحصول على مشروبات مخفضة.. صور

5 علامات تدل على رضا الله عنك.. ووقتان لا تقبل فيهما التوبة

AdvertisementS

قبل إعدامه.. مرتكب مذبحة كفر الدوار يعترف: أكلوني وشربوني وغدرت بيهم .. الحلقة الثانية من الاعترافات

محمد صلاح يرزق بمولودته الثانية "كيان".. ومصادر: عائلته تقيم عقيقة لأهل قرية نجريج

من داخل غرفتها.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بمقطع فيديو

من علامات يوم القيامة.. الإفتاء تحذر من آفة حرام شرعا منتشرة بين الناس

فيروس كورونا يظهر في دولة جديدة

نجمة ذا فويس: خلع الحجاب قرار شخصي.. وأتمني ربنا يهديني.. فيديو

موجة صقيع واضطراب في حركة الملاحة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة القادمة ..فيديو

سبب عدم دخول الملائكة بيتا فيه كلب؟ وكيف يقبض ملك الموت الأرواح مع وجود الكلاب؟ الإفتاء تجيب

مين أحلى ؟ هنا الزاهد وزوجة كريم فهمى يتألقان فى أحدث ظهور لهما

تريند الفن | ابنة شقيق عادل إمام تخطف الأنظار.. تحذير محامية قتيل فيلا نانسي عجرم.. محاولة انتحار أسما شريف منير

لاعب الموساد.. قصة سمير الإسكندراني.. الفنان الذي قهر إسرائيل على جواسيسها

في ذكرى ميلاد شادية.. قصتها مع الرئيس السيسي في آخر أيام حياتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار جيلي geely اليوم في مصر بعد آخر تخفيض.. صور

بعد شائعات ارتباطها.. أصالة تفاجئ جمهورها بـ لوك جديد

فساتين سهرة.. إليكِ أحدث تصميمات 2020.. صور