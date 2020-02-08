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رياضة

أبو البنات.. رسائل المحبين لـ محمد صلاح عقب وصول طفلته الثانية

السبت 08/فبراير/2020 - 11:32 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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منار نور
استقبلت عائلة محمد صلاح نجم الكرة المصرية ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، حدثا سعيدا حيث وضعت زوجته مولودتها الثانية والتي سميت باسم "كيان" داخل إحدى المستشفيات بإنجلترا.

دشن عدد من رواد مواقعالتواصل الاجتماعى تويتر#محمد_صلاح ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وتفاعل عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا ، وتفال معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا .

فرح فى منزل عائلة #محمد_صلاح بالغربية بعد وضع مولودته الثانية صباح اليوم #مصر.

http://youm7.com/4622293 
مبروك تتربي في عزك ، ربنا يباركلك فيها

#محمد_صلاح الف مبروك يا ابو صلاح ...تتربى فى عزك ويجعلها من الذرية الصالحة ليك ⁦❤️⁩⁦❤️⁩
@MoSalah

أبو البنات😍😁👭
#محمد_صلاح

بورك لك في الموهوب 👧 كيان محمد صلاح 👧 #محمد_صلاح

ألف ألف ألف مبروك تتربى فعزك ودلالك 
#محمد_صلاح

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