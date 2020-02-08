جهاز مدينة الشروق يشارك فى مبادرة "اتحضر للأخضر" بتوزيع مائتي شجرة مجانا





وقال المهندس عبدالرءوف الغيطى إن المبادرة أتاحت إمكانية السماح للراغبين في المشاركة بزراعة أشجار (البونسيانا – الجاكرندا - التيكوما – الاكاسيا بأنواعها) بنفس الاشتراطات الموضحة للمساهمة في توحيد الصورة الحضارية لأعمال الزراعة بالمدينة وبهدف الحفاظ على حقوق المشاة، وكذا المحافظة على المرافق والملكيات العامة بمدينة الشروق .





وأشار رئيس الجهاز إلى أن اشتراطات تسليم الأشجار تضمنت، أن يكون المستلم من المقيمين بالمدينة مع تعهده بالرعاية للأشجار وزراعتها بالمناطق الخضراء، وطبقًا للاشتراطات المتضمنة، وأهمها أن تكون المسافة بين كل شجرتين لا تقل عن 4 أمتار، ومجموع الأشجار لا يمثل سياجًا شجريًا مستقلًا، وبالنسبة لأرصفة المشاة، يشترط أن تكون المسافة المتروكة للرصيف لا تقل عن (1.5م) والمسافة بين الأشجار لا تقل عن 4 أمتار، وبالنسبة للجزيرة بمنتصف الشارع تتم الزراعة بعيدًا عن المطابق وأعمدة الإنارة بمسافة لا تقل عن 3 أمتار.​