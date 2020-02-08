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تعليم

خطة للتحول الرقمي بجامعة الوادي الجديد

السبت 08/فبراير/2020 - 03:52 م
جامعة الوادي الجديد
جامعة الوادي الجديد
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منصور ابو العلمين
أكد الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادى الجديد، انه هناك العديد من الإجراءات التي اتخذتها شبكة المعلومات ومركز البيانات بمركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالجامعة بشأن مشروع التحول الرقمي و تحويل الجامعة لجامعة ذكية من الجيل الرابع، حيث جار رفع سرعة شبكة الإنترنت الي 200 ميجابت/ث وسرعة اتصال 100 ميجابت/ث مع الشبكة القومية للجامعات المصرية لتصل بإجمالي 300 ميجابت/ث عن طريق خطوط الألياف الضوئية . 

وقال إنه جار إنشاء مركز بيانات للجامعات مطابق للمواصفات الدولية ويعد الأحدث من نوعه علي مستوي الجمهورية وجار تنفيذ شبكة ربط بين كافة مواقع الجامعة بسرعات لا تقل عن 1 جيجا و تصل حتي 10 جيجابت/ث وربطها مع مركز بيانات الجامعة بالتنسيق مع الشبكة القومية للجامعات المصرية، وجاري تنفيذ معامل إختبارت إلكترونية للطلاب ، تمهيدًا لإلغاء الامتحانات الورقية مع إعداد بنوك اسئلة لكافة الاختبارات ، وتشمل " اختبارات فصلية -أختبارات نهائية -اختبارات أعمال سنة- اختبارات قبول الطلاب" . 

مشيرا إلى أنه جار تجهيز معامل تدريب علي تكنولوجيا المعلومات مجهزة بأحدث أجهزة الحاسب الآلي وتطبيق كافة معايير السلامة والصحة المهنية بسعة تقدرية 50 متدربا في وقت واحد ،  وجار تجهيز مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالجامعة لخدمة الجامعة والمجتمع.
من جانبه قال الدكتور أحمد ثابت مدير مركز تكنولوجيا المعلومات، انه جار إعداد دراسة لتزويد عدد نقاط الإنترنت الي 3000 نقطة سلكية داخل المباني و 100 نقطة لاسلكية لتغطية نطاق الحرم الجامعي بالكامل على مستوي الكليات والقطاعات لخدمة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وجار تجهيز وإعداد عدد 23 نظاما إلكترونيا وذلك لمكينة كافة الخدمات او الأعمال داخل الجامعة وذلك لخدمة، أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب والمجتمع، وذلك للتحول الرقمي الشامل بالجامعة بحلول عام 2022 كحد أقصي . 
 
وأضاف أحمد عاطف المشرف  الفني علي التنفيذ، أنه جار تنفيذ وإنشاء وتركيب عدد 300 كاميرا متحركة -IP-HD لتأمين كافة مواقع الجامعة وقطاعتها مع ربطها بمركز العمليات بالجامعة مركزيًا وعدد 20 جهاز استشعار، وجار تنفيذ مركز صيانة للأجهزة الإلكترونية يعد الأحدث من نوعة علي مستوي صعيد مصر وذلك لصيانة حاسبات آلية ، لاب توب، موبايل، طابعات، ماكينات تصوير، أجهزة دقيقة لخدمة الجامعة و المجتمع المحلي، ومن المقرر الانتهاء منها في يوليو 2020 .
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