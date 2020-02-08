AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

أبو شقة يطالب رئيس الوزراء بتبني مشروع مسار العائلة المقدسة

السبت 08/فبراير/2020 - 05:17 م
المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد
Advertisements
معتز الخصوصى
طالب المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتبني مسار العائلة المقدسة، باعتباره مشروعا وطنيا ودوليا، مشيرا إلى أنه كنز ديني ثمين ونفيس.

جاء ذلك خلال اجتماع المستشار بهاء الدين أبو شقة بأعضاء اللجنة النوعية للمواطنة ولجان المواطنة بالحزب على مستوي الجمهورية، اليوم السبت.

وأوضح "أبو شقة" بأنه عقد اجتماع للمناداة بتنفيذ مشروع مسار العائلة المقدسة، قائلا: "لا يمكن أن يكون لدينا هذا الكنز الديني الثمين النفيس ولا نعمل ونكافح ونجاهد من أجل إقامة هذا الصرح من جميع الزوايا الدينية والسياحية والاقتصادية".

وحضر الاجتماع الكاتب الصحفي عبد العزيز النحاس نائب رئيس حزب الوفد، وعصام الصباحي، سكرتير عام مساعد، ومحمد حلمي سويلم عضو المكتب التنفيذي، واللواء سفير نور والمهندس حمدي قوطة ومحمود سيف النصر، أعضاء الهيئة العليا، وأمل رمزي مساعد رئيس الحزب ورئيس اللجنة النوعية للسياحة، وصفوت لطفي رئيس اللجنة النوعية للمواطنة، وعماد إبراهيم نائب رئيس لجنة المواطنة، وسامي سرحان رئيس اللجنة النوعية الثقافية بالحزب وعدد من أعضاء الحزب من مختلف المحافظات.
أبو شقة يطالب رئيس الوزراء بتبني مشروع مسار العائلة المقدسة
أبو شقة يطالب رئيس الوزراء بتبني مشروع مسار العائلة المقدسة
أبو شقة يطالب رئيس الوزراء بتبني مشروع مسار العائلة المقدسة
أبو شقة يطالب رئيس الوزراء بتبني مشروع مسار العائلة المقدسة
أبو شقة يطالب رئيس الوزراء بتبني مشروع مسار العائلة المقدسة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس لجنة التجارة بحزب الوفد يطالب بتعميم صندوق دعم ذوي القدرات

ياسر الهضيبي: الوفد سيخصص يوما للاحتفال بذوي القدرات الخاصة

السفير الياباني بالقاهرة: حزب الوفد يلعب دورا رئيسيا في تاريخ مصر.. صور

رئيس الوفد: قانون الانتخابات يحمل ضمانات غير مسبوقة لتحقيق الشفافية

أبو شقة: الوفد يساند الدولة المصرية والرئيس السيسي في مشروعه الوطني

أول نوفمبر.. رئيس تشريعية البرلمان يعلن موعد انتخابات مجلس النواب المقبلة

ترشيحاتنا

بفستان جلد.. منى ممدوح تشعل الـ سوشيال ميديا

أسعار جيلي geely اليوم في مصر بعد آخر تخفيض.. صور

عبدالواحد السيد يعيد الجدل: هدف الأهلي في بيراميدز غير شرعي

مشهد رومانسى مأساوى.. لحظة وداع زوجين مسنين مصابين بـ فيروس كورونا.. شاهد

مادونا تطالب بالقبض عليها .. تفاصيل

الأرصاد تكشف موعد استقرار الطقس..تعرف عليه

AdvertisementS

عرايس في الجنة.. كمال وزوجته ماتوا بعد 60 يوم جواز.. جيرانهما: رائحة كريهة كشفت الواقعة بعد 4 أيام

مارسنا الجنس في العربية.. كيف قتل سائق الجيزة عشيقته وألقاها في الصحراء بملابسها الداخلية؟

من داخل غرفتها.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بمقطع فيديو

فيديو مرعب يثير الجدل من شوارع ووهان بعد تفشي كورونا بالمدينة

تقلب موازين اللعبة.. دراسة تفجر مفاجأة عن فيروس كورونا.. فيديو

كاف في ورطة بسبب ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا

فضائح بالجملة.. استيلاء رئيس الكاف ورجاله على 24 مليون دولار من حسابات الاتحاد الافريقي

بلاغ لحبس محمد رمضان بسبب أغنية «بم بم»

تريند الفن | ابنة شقيق عادل إمام تخطف الأنظار.. تحذير محامية قتيل فيلا نانسي عجرم.. محاولة انتحار أسما شريف منير

نجل بيسيرو: الأهلي زي برشلونة والريال.. وأبويا مهربش.. وهذا أفضل لاعب بالفريق

من علامات يوم القيامة.. الإفتاء تحذر من آفة حرام شرعا منتشرة بين الناس

اتهام بالسرقة ومصير مجهول.. أزمات نانسي عجرم تتوالى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة.. احذر شراء البصل المهبب بالأسود لخطورته وإصابتك بهذه الأمراض

تخفيض جديد في أسعار شيفروليه aveo اليوم في مصر.. صور

بالبنفسجي اللامع.. شاهد زوجة مصطفي فهمي برفقته مع محمد رمضان