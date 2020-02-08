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أخبار البلد

بدء إجراءات انتخابات شعبة المصورين الصحفيين

السبت 08/فبراير/2020 - 05:20 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم

بدأت منذ قليل إجراءات انتخابات  شُعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين،  والتي كانت قد تم تأجلها يوم الخميس 23 يناير الماضي، لعدم اكتمال النصاب القانوني، بحضور 22 عضوا ممن لهم حق المشاركة.

 

ويكتمل النصاب القانوني للشُعبة بحضور 50%+1، وعددهم 51 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية، لاختيار مقرر للشُعبة و4 أعضاء لمجلسها التنفيذي.

 

وكانت الشُعبة قد فتحت باب التسجيل بالجمعية العمومية، في تمام الرابعة عصرًا، وأغلقت وفقًا للائحة في الخامسة مساءً، وتم التأجيل لمدة أسبوعين، على أن يكتمل النصاب القانوني بحضور 25%+1، وهم 26 عضوًا.

 

وأعلن محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، والمشرف على الشُعب والروابط، فى وقت سابق  إن مجلس شُعبة المصورين الصحفيين، وافق بالإجماع على رفع اسم أحمد محمد جمعة المرشح على منصب نائب المقرر، لجدول العضوية.

 

وقال خلال انعقاد الجولة الأولى من الانتخابات، يوم الخميس 23 يناير الماضي، إن الانتخابات كانت تُعقد على مدار دورتين وفقًا لخطأ إجرائي؛ فلم تتضمن اللائحة إجراء الانتخابات على منصب نائب مقرر الشُعبة، ولكن تُجرى على مقرر الشعبة و4 أعضاء فقط، وتعقد الشُعبة انتخابات داخلية لاختيار نائب المقرر مضيفا ،أن هذا الإجراء يخالف المادة رقم 7 من لائحة الشُعب والروابط بالنقابة، على أن تُعقد الشُعبة انتخابات داخلية لاختيار نائب المقرر.

 

وكان قد  ترشح مجدي إبراهيم، الصحفي بجريدة الشروق على مقعد، مقرر الشعبة، كما ترشح أحمد محمود جمعة، الصحفي بالدستور، على مقعد نائب مقرر الشعبة.

 

و ترشح  أحمد عبد الفتاح، جريدة الشروق، ومحمد هشام، جريدة المصري اليوم، ومصطفى أمين، بوكالة أنباء الشرق الأوسط، ومصطفى عميرة، بجريدة الأهرام، على عضوية هيئة المكتب.

 

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