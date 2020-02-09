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الأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا .. 10 معلومات عن مستشفى الناس المجاني للأطفال بشبرا الخيمة

الأحد 09/فبراير/2020 - 06:08 ص
مستشفى الناس للأطفال
مستشفى الناس للأطفال
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إبراهيم الهوارى

مستشفى الناس الخيرى تعد من أكبر الصروح الطبية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا ..المستشفى الجديد تم بناؤه بأيدي مصرية وتم تزويده بكل الإمكانيات الطبية المتخصصة في رعاية وعلاج الأطفال بالمجان.." صدى البلد " يقدم 10 معلومات عن المستشفى الجديد.


مستشفى الناس الخيرى من المشروعات الطبية الخيرية الذى تحقق حلم بناؤه في 9 أشهر فقط و تتكون من 3 مبانى مساحة الواحد 4 آلاف متر إضافة إلى البدروم.


الدور الأول مجهز للاستقبال والطوارئ والعيادات ما بين "القلب، الأسنان، معمل التحاليل، بنك الدم وقسم للأشعة العادية والمقطعية والرنين".


الدور الثاني تم تخصيصه للإقامة والثالث يشمل وحدة قسطرة القلب وحجرتين للعمليات وغرف الرعاية بها 30 سرير رعاية قلب.


تبلغ طاقتها الاستيعابية للمستشفى حوالي ٦٠٠ سرير بجانب 10 غرف للعمليات، و140 وحدة رعاية مركزة، و4 وحدات للقسطرة القلبية و48 عيادة خارجية.


المستشفى مزودة بأحدث الأجهزة الطبية العالمية من بينها أجهزة الأشعة المقطعية متعددة المقاطع ويعتبر هذا الجهاز الأول من نوعه في مصر.


-  تقدم المستشفى خدماتها لجميع المرضي بالمجان 100% وفقا لأفضل وأحدث المعايير والتقنيات العالمية.


المستشفى بإمكانها إجراء 1200 عملية قلب مفتوح و3 آلاف قسطرة ويمكن تحويل إي غرفة عادية إلى عناية مركزة بسهولة من خلال أساليب علمية متطورة.


المستشفى بصدد إجراء تعاون زيارات للمدارس بنطاق شبرا الخيمة حول أمراض القلب والوقاية منها.


- المستشفى يعلن فتح بابه لأي مريض من خلال جميع وسائل الاتصال والتقدم للمستشفى لتوفير الخدمة الطبية اللائقة.


- المستشفى يضم أفضل فريق طبي في مصر بشهادة الخبير الإيطالي الدكتور فير جيولا أهم خبير قلب في العالم .


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