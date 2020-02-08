وزارة التضامن تكشف سر البروتوكولات مع وزارة التعاون الدولي .. فيديو

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنها نسقت مع وزيرة التعاون الدولى من أجل عمل ربط بين الوزارتين من أجل تحقيق خدمة أفضل للمواطن.





وقالت القباج خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية «لبني عسل»؛ أن هناك مشاركة 21 جمعية يعملون فى مبادرة حياة كريمة، و 128 جمعية تقدم خدمات أخرى للمواطنين.





وتابعت القباج، أن هناك أكثر من 450 مركز يدعمون مبادرة الأسر المنتجة، وغيرهم من الجمعيات التي تدعم عمل وزارة التضامن الاجتماعي.





وأضافت القباج ، أن التنسيق مع القطاع الخاص يتم بتبادل الرغبة في تقديم الدعم المجتمعي، وتم عمل قاعدة بيانات بالخدمات .