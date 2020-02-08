AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزارة التضامن تكشف سر البروتوكولات مع وزارة التعاون الدولي .. فيديو

السبت 08/فبراير/2020 - 09:17 م
وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
Advertisements
عبد الخالق صلاح
أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنها نسقت مع وزيرة التعاون الدولى من أجل عمل ربط بين الوزارتين من أجل تحقيق خدمة أفضل للمواطن. 

وقالت القباج خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية «لبني عسل»؛ أن هناك مشاركة 21 جمعية يعملون فى مبادرة حياة كريمة، و 128 جمعية تقدم خدمات أخرى للمواطنين.

وتابعت القباج، أن هناك أكثر من 450 مركز يدعمون مبادرة الأسر المنتجة، وغيرهم من الجمعيات التي تدعم عمل وزارة التضامن الاجتماعي. 

وأضافت القباج ، أن التنسيق مع القطاع الخاص يتم بتبادل الرغبة في تقديم الدعم المجتمعي، وتم عمل قاعدة بيانات بالخدمات .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التضامن : دورنا اجتماعي اقتصادي تنموي خلال الفترة المقبلة

التعليم والتضامن تشكلان لجنة لتحسين جودة التغذية المدرسية

طاقم العمل من الصم وضعاف السمع.. وزيرة التضامن تفتتح أحد مطاعم أمريكانا

وزيرة التضامن: سلسلة تدريبات لذوي الاحتياجات قبل تعيينهم بالمطاعم.. فيديو

التضامن: سنعمل على تقديم الدعم النقدى المشروط للقضاء على الفقر .. فيديو

نيفين القباج: وزارة التضامن سيكون لها نصيب مستقبلا في تغيير سلوكيات المجتمع

ترشيحاتنا

انتبه .. تعرف على أسباب وأعراض إنخفاض السكر في الدم

وزارة التضامن تزف بشرى سارة للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة

اتهام بالسرقة ومصير مجهول.. أزمات نانسي عجرم تتوالى

ريا أبى راشد تخطف أنظار جمهورها بإطلالة جذابة.. شاهد

فضائح بالجملة.. استيلاء رئيس الكاف ورجاله على 24 مليون دولار من حسابات الاتحاد الافريقي

أكل النمل وجبة شهية وعلاج فعال.. ما لا تعرفه عن حيوان البانجول سبب فيروس كورونا

AdvertisementS

عرايس في الجنة.. كمال وزوجته ماتوا بعد 60 يوم جواز.. جيرانهما: رائحة كريهة كشفت الواقعة بعد 4 أيام

الطيار ضحية محمد رمضان يفتح النار: أذى ناس كتير وتسبب في إيقافي مدى الحياة

تفاصيل| حبس المقاول محمد علي 11 سنة في 3 قضايا.. المحكمة: المتهم زوّر وتهرب من دفع ضرائب

إحنا بنجيب برقوق ... كهربا يشعل السوشيال ميديا بـ رسالة مثيرة .. شاهد

كلمة حق كتبت شهادة وفاته.. إسلام قال الحقيقة أمام المحكمة فمزقوا جسده ..وهذه هي نهاية القتلة

فضائح بالجملة.. استيلاء رئيس الكاف ورجاله على 24 مليون دولار من حسابات الاتحاد الافريقي

عاجل .. أمطار غزيرة وطقس شديد البرودة لمدة 48 ساعة

شرط واحد لاستضافة مباريات الأهلي والزمالك الإفريقية علي إستاد القاهرة

إجرام.. ماذا وجدوا في حملات تنظيف المقابر من السحر بسوهاج ..صور

بالبنفسجي اللامع.. شاهد زوجة مصطفي فهمي برفقته مع محمد رمضان

رانيا يوسف ملكة الجدل | رقصة و3 تصريحات مثيرة: أنا مؤدبة وبناتي ممكن تتلقح بالغلط..فيديو

تخفيض جديد في أسعار شيفروليه aveo اليوم في مصر.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخبار السيارات | هيونداي توسان hyundai tucson تتراجع 25 ألف جنيه وتخفيض جديد في أسعار شيفرولية افيو chevrolet aveo

رايا أبي راشد ترصد تحضيرات حفل الأوسكار الـ 92

إجرام.. ماذا وجدوا في حملات تنظيف المقابر من السحر بسوهاج ..صور