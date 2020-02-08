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منوعات

بدون مكياج.. روان بن حسين تستعرض حملها في أحدث إطلالة

السبت 08/فبراير/2020 - 09:53 م
نجمة السوشيال ميديا
نجمة السوشيال ميديا الكويتية، روان بن حسين
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محمد بدران

نشرت نجمة السوشيال ميديا الكويتية، روان بن حسين، صورًا جديدة على حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

وعلقت روان على الصور: "لا فلتر ، لا ماكياج ، فقط بلدي استنفدت عثرة النفس والطفل من غير فلتر ومن غير مكياج، بس انا التعبانة وكريشتي😜ونالت اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

وكانت روان بن حسين أعلنت زواجها في وقت سابق لكنها لم تكشف عن هوية زوجها.

وبررت ذلك بأن زوجها رجل قانون لا يحب الظهور على وسائل التواصل الإجتماعي، وفضّلت إبقاء هذا الجزء من حياتها بعيدا عن الإعلام.

يذكر أن روان بن حسين عارضة أزياء كويتية، ولدت في 30 ديسمبر عام 1996، وحصدت الكثير من الشهرة في عمر صغير.

وانتقلت روان بن حسين مؤخرا إلى العاصمة البريطانية لندن لدراسة القانون، وتأمل أن تصبح كاتبة في الأدب الفصيح وشاعرة، تدرس حاليا المحاماة في لندن، وحققت شعبية كبيرة عبر وسائل التواصل والإعلام الجديد، خاصة لدى المهتمين بعالم الموضة والجمال.

بدون مكياج.. روان بن حسين تستعرض حملها في أحدث إطلالة
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