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وزيرة التضامن: بنك ناصر الذراع الاقتصادي للوزارة الفترة المقبلة

السبت 08/فبراير/2020 - 09:45 م
وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
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عبد الخالق صلاح
أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه سيجرى تعميم الميكنة والتحول الرقمي وحوكمة المعلومات، مشيرةً إلى أن السياسات المبنية على أرقام صحيحة ومحدثة تكون أكثر واقعية.

وقالت القباج خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية «لبني عسل»؛:  "عندما جئنا إلى الوزارة لم يكن هناك أي شيء مميكنا، بعدها بدأنا برنامج تكافل وكرامة وبعض برامج الرعاية الاجتماعية، وسنستكمل التوسع في الميكنة ...  تطمح إلى استكمال قواعد البيانات من حيث تحديث البيانات والربط الشبكي".

وأضافت القباج،: "بدأنا الربط مع وزارتي الصحة والتعليم والأزهر ووزارتي التموين والعدل، ويجب أن تكون برامجنا متكاملة".

وأشارت القباج، إنها ستعمل على استغلال كيانات الوزارة للعمل ككيان واحد، وبنك ناصر سيكون الذراع الاقتصادي للوزارة الفترة المقبلة، حيث ستعمل الوزارة من منظور اجتماعي اقتصادي.

ولفتت القباج، أنهم يعملون على ترسيخ قواعد المسائلة، خاصة وأنهم يتعاملون مع فئات حساسة جدا، وتحتاج إلى الحصول على الخدمة بجودة كبيرة.
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