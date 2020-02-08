سيد علي: حسن شاكوش صناعة السوشيال ميديا.. وعلامة استفهام كبيرة تطارد محمد رمضان

انتقد الإعلامي سيد على الفنان محمد رمضان بسبب تصوير أغنية «بم بم» ، قائلا : "دعوة لأشياء كثيرة ، وعلامات استفهام كبيرة على محمد رمضان وأفعاله".





وعلق سيد على خلال برنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم» على نجاح المطرب الشعبي حسن شاكوش صاحب أغنية بنت الجيران، قائلا «حسن شاكوش يحتل مرتبة عالمية وكبار النجوم تسانده وتدعمه».





وقال سيد على إن مطرب المهرجانات حسن شاكوش يعمل معه فريق كامل على السوشيال ميديا، مشيرا إلى أن حسن شاكوش ومحمد رمضان صناعة السوشيال ميديا.





وأضاف سيد على أن صناعة السوشيال ميديا تدخل شهريا الملايين، لذلك كثير من الفنانين الآن أصبحوا يعملون على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.



