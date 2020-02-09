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تعليم

تعرف على خطة التعليم العالي والمستشفيات الجامعية في اليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني

الأحد 09/فبراير/2020 - 09:59 ص
صدى البلد
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نهلة الشربيني
تستعد المستشفيات الجامعية تحت إشراف وزارة التعليم العالي، لبدء الفصل الدراسي الثاني، اليوم الأحد، حيث إنه يتواجد في المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية نقاط الترصد الوبائي، والأطقم الطبية والتمريض والمساعدين والأجهزة.

وتشمل إجراءات الوقاية تعاون المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية مع قطاع الطب الوقائي في وزارة الصحة، والتي من خلالها سيتم الإبلاغ عن أي حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، كما تقدم مواد توعية وإرسالها لرؤساء الجامعات والكليات لتوعية الطلاب.

كانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أكدت عدم صحة الشائعات والأخبار الكاذبة التى تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تأجيل الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى 2020/2019.
وأوضحت الوزارة أنه لا نية لتأجيل الدراسة للفصل الدراسى الثانى، وأن الدراسة فى موعدها الذى تم الإعلان عنه فى الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2019/2020 يوم السبت المقبل الموافق 8 فبراير 2020.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى باللجنة المركزية لترصد الوبائيات بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والتأكد من تفعيل خطة المجلس فى الترصد الوبائى، ومتابعة جميع المترددين على المستشفيات الجامعية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والمواطنين، بالإضافة إلى التنسيق الفورى مع قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة  الطلاب.

وأهابت وزارة التعليم العالى بمستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين.
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