أهالى منطقة أم بيومى فى شبرا الخيمة يشكون من انتشار القمامة.. صور

شكا المواطن عمر محمد، المقيم فى منطقة أم بيومى بشبرا الخيمة محافظة القليوبية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم القمامة بالمنطقة وغلق بعض الشوارع بسبب هذه المخلفات.



ويقول فى رسالته: "تراكم هذه القمامة يؤدى لانتشار الأمراض والأوبئة بين أهل المنطقة، فضلا عن التأثير السلبى على البيئة ككل"، مناشدا المسئولين ضرورة التحرك لإزالة هذه القمامة بانتظام ومنع تراكمها بهذه الصورة بين المارة.



للتواصل مع الشاكى 01226636536



ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

