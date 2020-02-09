قمة الدوري البرتغالي.. بورتو يهزم بنفيكا 3-2 على أرضه

حقق فريق بورتو فوزًا مهما أمام ضيفه بنفيكا في قمة الجولة الـ20 من منافسات الدوري البرتغالي، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب ستاد "الدراجاو".

سجل ثلاثية أصحاب الأرض سيرجيو اوليفيرا في الدقيقة العاشرة من الشوط الأول، قبل يتعادل بنفيكا بهدفٍ في الدقيقة 18 عن طريق كارلوس فينيسيوس.

ليعود أليكس تيليس ليُحرز الهدف الثاني لبورتو في الدقيقة 38 من ركلة جزاء.

وسجل بورتو الهدف الثالث في الدقيقة 44 عن طريق روبن دياس في الدقيقة 44 بالخطأ في مرمى فريقه، وعاد فينيسيوس وأحرز هدف تليص الفارق لصالح بنفيكا.

ورفع بورتو رصيد نقاطه إلى النقطة 50 في المركز الثاني للدوري البرتغالي، فيما تجمد رصيد بنفيكا عند النقطة 54 ظل بهم مُنفردًا بالمركز الأول.