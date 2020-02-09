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أخبار العالم

بالقرب من والدته.. شرطة تايلاند تقتل منفذ هجوم المركز التجاري.. فيديو

الأحد 09/فبراير/2020 - 04:44 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت الشرطة التايلاندية مقتل مطلق النار في المركز التجاري بعدما قتل 21 شخصا على الأقل.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كان رقيب أول الشرطة السابق، جاكراباناث توما، 32 عاما، يختبئ في قبو مركز التسوق في مدين ناخون راتشاسيما، وهي مدينة تبعد 155 ميلا شمال شرق العاصمة بانكوك، بعد أن فتح النار على المدنيين بعد ظهر أمس.

وبدأ هجومه الدموي أمس السبت، حيث قتل ضابطا كان قائده في العمل وجندي آخر، قبل أن يستولي على سيارة ويهرب من مكان الجريمة.

وتوجه بالسيارة على الطريق السريع نحو مركز التسوق، وفتح النار على المدنيين عند منزل ومعبد بوذي، قبل أن يشق طريقه إلى داخل المركز التجاري، حيث ألقي القبض عليه، وأظهرت لقطات تلفزيونية مطاردة الشرطة له في ممرات المركز.

وقالت وسائل الإعلام التايلاندية إن والدة المشتبه به تم نقلها إلى المركز التجاري في محاولة لإقناعه بالاستسلام. بينما كانت تقاد إلى سيارة للشرطة، سمعت وهي تبكي وتقول:"لماذا فعل ذلك".

وتمكنت الشرطة من إطلاق النار عليه بعد أن ظل مختبئا في الدور الأرضي للمركز التجاري لأكثر من 14 ساعة.

بالقرب من والدته.. شرطة تايلاند تقتل منفذ هجوم المركز التجاري.. فيديو
بالقرب من والدته.. شرطة تايلاند تقتل منفذ هجوم المركز التجاري.. فيديو
بالقرب من والدته.. شرطة تايلاند تقتل منفذ هجوم المركز التجاري.. فيديو
بالقرب من والدته.. شرطة تايلاند تقتل منفذ هجوم المركز التجاري.. فيديو
بالقرب من والدته.. شرطة تايلاند تقتل منفذ هجوم المركز التجاري.. فيديو
بالقرب من والدته.. شرطة تايلاند تقتل منفذ هجوم المركز التجاري.. فيديو
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