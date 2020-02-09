مقطع فيديو مؤثر.. راندا البحيرى تبهر متابعيها من مسلسل الأخ الكبير

شاركت الفنانة راندا البحيرى متابعيها بفيديو مؤثر من مسلسل "الأخ الكبير" من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
وعلقت راندا البحيرى على الفيديو "شكرا لكل اللى تعبوا فى المسلسل ده احنا لسه شغالين كل يوم".
وأضافت راندا البحيرى "مسلسل الأخ الكبير تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فارق وإنتاج سنرجى".
وتفاعل عدد كبير من متابعى راندا البحيرى مع الفيديو وجاءت أبرز التعليقات كالآتى: مسلسل جميل اهنيكى على اشتراكك فيه، من اجمل مسلسلات 2020 , مسلسل رائع.
مسلسل "الأخ الكبير" بطولة الفنان محمد رجب وتاليف احمد عبد الفتاح وإخراج اسماعيل فاروق وإنتاج سنرجى ويشارك فى البطولة هبة مجدى وايتن عامر ودينا فؤاد ومحمد عز وعبير صبرى وأحمد حلاوة.
وتدور أحداث مسلسل "الاخ الكبير" فى إطار اجتماعى حول الأخ الأكبر الذى يتولى ويرعى أسرته ويتغلب على مصاعب الحياة.
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#صباح_الخير #مسلسل #الاخ_الكبير #ماكياجي هنا مصطفي شيكو @mostafasheko53 شكرًا لكل اللي تعبوا في #المسلسل ده احنا لسه شغالين كل يوم 💋 #الحمدلله #ربنا #كريم #اوي #راندا_البحيري #سينرچي #egypt #actress#acting #modeling #instagram #instagrammer #pocture #scene #tears #drama #love مسلسل الاخ الكبير. تأليف احمد عبد الفتاح اخراج اسماعيل فاروق انتاج سينرجي شكرا استاذ محمود كمال الكبير اوي ♥️ @mahmoud_kamal777 @mohamedragabacc @mostafasheko53