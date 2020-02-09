المصرية اللبنانية تنظم ندوة عن التيسيرات الضريبية الجديدة وميكنة الإجراءات.. غدا

تنظم الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، ندوة تعريفية عن المنظومة الضريبية الجديدة ،غدا، الاثنين، بحضور رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية.





وقال المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن الندوة تهدف إلى توعية القطاع الخاص بالتيسيرات الضريبية الجديدة للممولين وآليات التعامل مع ميكنة الإجراءات الضريبية بحضور رئيس المصلحة، وصلاح يوسف، رئيس قطاع البحوث، وسامي العوضي، رئيس الإدارة المركزية للبحوث، ورجب محروس، مدير عام البحوث الضريبية، ولفيف من رجال الأعمال والمستثمرين من مصر ولبنان.





وأكد المهندس فتح الله فوزي أن الجمعية المصرية اللبنانية تضع جميع إمكانياتها وخبراتها لتعزيز أوجه التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية.





وقال المهندس أحمد سرحان، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية، إن مصلحة الضرائب المصرية حريصة على تقديم جميع التيسيرات والخدمات للممولين من خلال تقديم الإقرارات إلكترونيا بكل سهولة بجانب ميكنة جميع الإجراءات ونشر الوعي الضريبي وتقديم الدعم الفني لحل جميع المشكلات والصعوبات التي تواجه الممولين.





وأضاف سرحان أحمد سرحان أن نشر الوعي الضريبي يأتي في مقدمة أولويات خطة عمل لجنة تكنولوجيا المعلومات بالجمعية والتوعية بالمنظومة الجديدة للخدمات الإلكترونية لمصلحة الضرائب وكيفية التسجيل بها والتعامل مع الإقرارات إلكترونيا وآليات التعامل مع ميكنة الإجراءات الضريبية.



