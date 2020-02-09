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فن

تريند الفن.. تطورات أزمة الطيار ضحية محمد رمضان.. والصور الحقيقية لحفيدات نادية لطفي

الأحد 09/فبراير/2020 - 10:11 ص
قسم الفن
نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، وحقق بعضها قراءات عالية.. ونستعرض لكم أبرز ما جاء فيها من خلال التالي:

فتح الطيار أشرف أبو اليسر، النار على الفنان محمد رمضان بعدما تسبب في إيقافه مدى الحياة عن ممارسة مهنة الطيران بسبب قيام "رمضان" بنشر فيديو زعم فيه أنه يقود طائرة خاصة، وهو ما يخالف قانون الطيران المدني.  

قدم الفنان محمد رمضان الاعتذار لـ الكابتن أشرف أبو اليسر، الطيار المفصول من الخدمة بعد التقاطه فيديو معه. وقال محمد رمضان، في  مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بى سى مصر": "أنا مستعد أعوضه بأى شيء واللى يطلبه أنا من دلوقتى ممكن أنفذه"، موضحا: "لم أتخل عن الرجل مثلما تردد بعض المواقع وأنا تحت أمره فى اللى يطلبه".

نشرت الإعلامية بوسي شلبي صورا لحفيدات الفنانة الراحلة نادية لطفي، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلّقت: "أجمل ٣ بنات شكلا وأخلاقا أحفاد نادية لطفي وكانوا دايما بجوارها.. وانتشرت صورة لشبيهة نادية لطفي لا علاقة لها بها".

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