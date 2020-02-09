مستعد أعوضه.. محمد رمضان يعتذر على الهواء لـ الطيار المفصول

قدم الفنان محمد رمضان الاعتذار لـ الكابتن أشرف أبو اليسر الطيار المفصول من الخدمة بعد التقاطه فيديو معه.





وقال محمد رمضان خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بى سى مصر": "أنا مستعد أعوضه بأى شئ واللى يطلبه أنا من دلوقتى ممكن أنفذه، موضحا: "لم أتخل عن الرجل مثلما تردد بعض المواقع وأنا تحت أمره فى اللى يطلبه".





وأكمل: "أنا راجل صعيدي ودى مش أخلاقى إن اتخلى عن أحد، واتمنى صوتي يوصل للطيران المدني لتخفيف العقوبة عن الكابتن وإعادته لوظيفته، مردفا: "أنا مستاء من أنى أكون سبب فى قطع عيش حد".





وأشار إلى أنه قبل ان يقوم بتصوير الفيديو أستاذنه ووافق على التصوير، معقبا: "الفيديو مكنش فوتوشوب مثلا ولم يكن ضد رغبته وبيحصل فى كل دول العالم".





وكان الكابتن أشرف أبو اليسر أشعل مواقع السوشيال ميديا بعد بثه فيديو يشرح فيه الواقعة ويؤكد فيه فصله من العمل بسبب الفيديو الذى تم تصويره داخل الطائرة.