الطيار ضحية محمد رمضان: لا يوجد مصدر دخل لي وذهبت لأقابله لم أجده

قال الكابتن أشرف أبو اليسر الطيار المفصول بسبب الفنان محمد رمضان ، إنه كان في رحلة مع الفنان محمد رمضان لحضور حفلة في الرياض، ولا يوجد حاجز بيني وبين الركاب في الطائرة الخاصة.





وأضاف أشرف أبو اليسر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الفنان محمد رمضان طلب الحصول على صورة معي داخل قمرة القيادة من أجل ابنه وقلت له ألا يلمس شيئاً".





وتابع أشرف أبو اليسر:" حصل محمد رمضان على الصورة وخرج وفوجئت بأن تلك اللقطة كانت فيديو باغنية على مواقع التواصل الاجتماعي، وما حدث خرب بيوت ناس وهذا الأمر ممنوع وأنا على علم بأن هذا الفيديو خطأ كبير".





وأكمل أشرف أبو اليسر:" لم أبدي أي اعتراض على قرار إيقافي، ومحمد رمضان لم يبلغني أنه سيقوم بنشر الصورة ولو قال لي ذلك لم اكن أسمح بإدخاله إلى قمرة القيادة"، مضيفا: "ليس لدي تبرير على تواجد الفنان محمد رمضان في كابينة القيادة".





ولفت أبو اليسر: "لم يسأل علي بتليفون واحد بعد قرار إيقافي نهائيا عن الطيران، ولا يوجد أي مصدر دخل لي بعد إيقافي عن العمل"، مضيفا: "محمد رمضان خرج بعد الواقعة وقرر تعويضي ولكنه لم يتصل بي على الإطلاق وتوجهت إلى مكتبه ولم أقابله وقلت للمحامي الخاص به ان محمد رمضان قفل بيوت ناس".



