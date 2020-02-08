AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الطيار ضحية محمد رمضان: لا يوجد مصدر دخل لي وذهبت لأقابله لم أجده

السبت 08/فبراير/2020 - 11:58 م
محمد رمضان
محمد رمضان
Advertisements
هاني حسين
قال الكابتن أشرف أبو اليسر الطيار المفصول بسبب الفنان محمد رمضان، إنه كان في رحلة مع الفنان محمد رمضان لحضور حفلة في الرياض، ولا يوجد حاجز بيني وبين الركاب في الطائرة الخاصة.

وأضاف أشرف أبو اليسر  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  الفنان محمد رمضان طلب  الحصول على صورة معي داخل قمرة القيادة من أجل ابنه وقلت له ألا  يلمس شيئاً".

وتابع أشرف أبو اليسر:" حصل  محمد رمضان على الصورة وخرج وفوجئت بأن تلك اللقطة كانت فيديو باغنية على مواقع التواصل الاجتماعي، وما حدث خرب بيوت ناس وهذا الأمر ممنوع  وأنا على علم بأن هذا الفيديو خطأ كبير".

وأكمل أشرف أبو اليسر:"  لم أبدي أي  اعتراض على  قرار إيقافي، ومحمد رمضان لم يبلغني أنه سيقوم بنشر الصورة ولو قال لي ذلك لم اكن أسمح بإدخاله إلى قمرة القيادة"، مضيفا: "ليس لدي تبرير على تواجد الفنان محمد رمضان في كابينة القيادة".

ولفت أبو اليسر: "لم يسأل علي بتليفون واحد بعد قرار إيقافي نهائيا عن الطيران، ولا يوجد أي مصدر دخل لي بعد إيقافي عن العمل"، مضيفا: "محمد رمضان خرج بعد الواقعة وقرر تعويضي ولكنه لم يتصل بي على الإطلاق وتوجهت إلى مكتبه ولم أقابله وقلت للمحامي الخاص به ان محمد رمضان قفل بيوت ناس".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صدى البلد يعيد نشر ندوة شعبان عبد الرحيم: تشاجرت مع ابني بسبب المهرجانات | وضربت 3 مطربين شعبيين | فيديو وصور

بعد شائعة مرضه .. تصريح جديد من أشرف زكي بخصوص الفنان سيد مصطفى

الطيار ضحية محمد رمضان يفتح النار: أذى ناس كتير وتسبب في إيقافي مدى الحياة

يوم الأزمات لـ محمد رمضان .. بلاغ من محام وفيديو الطيار الموقوف يهددان نمبر وان

أخبار الفن | الطيار ضحية محمد رمضان يفتح النار عليه.. ودينا الشربيني في أحضان عمرو دياب بـ جدة

ترشيحاتنا

ما الذي يحدث للجسم عند تناول البطاطس المسلوقة ؟

لهذا السبب| تأجيل تجديد عقد حازم إمام مدافع الزمالك

توسع قطري في إفريقيا.. كيف تتحدى قطر إثيوبيا في عقر دارها؟

فيروس كورونا لن يدخل مصر لهذا السبب.. فيديو

أحمد شديد قناوي يحطم رقم الراحل حسن الشاذلي في الدوري المصري.. تفاصيل

من جديد.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها في الجيم.. شاهد

AdvertisementS

عرايس في الجنة.. كمال وزوجته ماتوا بعد 60 يوم جواز.. جيرانهما: رائحة كريهة كشفت الواقعة بعد 4 أيام

الطيار ضحية محمد رمضان يفتح النار: أذى ناس كتير وتسبب في إيقافي مدى الحياة

بيشوفوا الأفلام الإباحية على الموبايل.. برلمانية تكشف سبب فقدان فتاتين عذريتهما

قرار عاجل من بيراميدز ضد إبراهيم نور الدين بسبب أحداث مباراة الأهلي

رانيا يوسف ملكة الجدل | رقصة و3 تصريحات مثيرة: أنا مؤدبة وبناتي ممكن تتلقح بالغلط..فيديو

إحنا بنجيب برقوق ... كهربا يشعل السوشيال ميديا بـ رسالة مثيرة .. شاهد

عاجل .. أمطار غزيرة وطقس شديد البرودة لمدة 48 ساعة

عاجل.. الزمالك يطيح بـ كريم شحاتة من قناة النادي

كلمة حق كتبت شهادة وفاته.. إسلام قال الحقيقة أمام المحكمة فمزقوا جسده ..وهذه هي نهاية القتلة

تفاصيل| حبس المقاول محمد علي 11 سنة في 3 قضايا.. المحكمة: المتهم زوّر وتهرب من دفع ضرائب

إجرام.. ماذا وجدوا في حملات تنظيف المقابر من السحر بسوهاج ..صور

كريم حسن شحاتة عقب رحيله عن قناة الزمالك: عقدي مع إعلام المصريين مش مرتضى منصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي يشارك فى منتدى الآلية الإفريقية ومجلس السلم والأمن عن ليبيا والساحل..صور

أخبار السيارات | هيونداي توسان hyundai tucson تتراجع 25 ألف جنيه وتخفيض جديد في أسعار شيفرولية افيو chevrolet aveo

رايا أبي راشد ترصد تحضيرات حفل الأوسكار الـ 92