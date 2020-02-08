AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخبار الفن | الطيار ضحية محمد رمضان يفتح النار عليه.. ودينا الشربيني في أحضان عمرو دياب بـ جدة

السبت 08/فبراير/2020 - 09:54 م
محمد رمضان
محمد رمضان
Advertisements
شروق ابراهيم
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي: 


فتح الطيار اشرف ابو اليسر، النار على الفنان محمد رمضان بعد ما تسبب في ايقافه مدي الحياة من ممارسة مهنة الطيران بسبب قيام "رمضان" بنشر فيديو يزعم أنه يقود طائرة خاصة وهو ما يخالف قانون الطيران المدني.  

أقيم اليوم عزاء والد المطرب الشعبي طارق الشيخ فى شارع الشركات بميدان أبو العزم فى حي الشرابية بمحافظة القاهرة.

تتواجد الإعلامية اللبنانية رايا ابي راشد في مسرح دولبي بمدينة هوليوود لرصد اخر التحضيرات لـ حفل الأوسكار الـ92 الذي سيقام غدًا الأحد.

نشر لاعب الاسكواش عمرو المنسي صورة تجمعه بالثنائي الشهير النجم عمرو دياب ودينا الشربيني عقب حفله في جدة الذي اقيم امس الجمعة وسط حضور جماهيري كبير.

أقيمت مراسم دفن النجم العالمي كيرك دوجلاس الذي توفي الأربعاء الماضي عن عمر يناهز 104 أعوام، في أحد المقابر بمدينة هوليوود أمس الجمعة .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كاثرين زيتا جونز تحتفل بعيد ميلاد حماها كيرك دوجلاس الـ 103

وفاة النجم العالمي كيرك دوجلاس عن عمر يناهز 103 أعوام

نجا من الموت مرتين.. 5 معلومات عن كيرك دوجلاس بعد وفاته

شاهد .. مراسم دفن كيرك دوجلاس

دينا الشربيني في أحضان عمرو دياب في جدة

رايا أبي راشد ترصد تحضيرات حفل الأوسكار الـ 92

ترشيحاتنا

زيدان يتعرض لحادث بسيارته قبل تدريبات ريال مدريد .. صورة

قرار عاجل من بيراميدز ضد إبراهيم نور الدين بسبب أحداث مباراة الأهلي

العثور على مخلوق غامض بدون عيون وله أسنان ضخمة .. شاهد ملامحه

رانيا يوسف ملكة الجدل | رقصة و3 تصريحات مثيرة: أنا مؤدبة وبناتي ممكن تتلقح بالغلط..فيديو

فيتور بيسيرو نجل مدرب الأهلي السابق لـ صدى البلد: صالح جمعة الأفضل في مصر.. ولكن

إحنا بنجيب برقوق ... كهربا يشعل السوشيال ميديا بـ رسالة مثيرة .. شاهد

AdvertisementS

عرايس في الجنة.. كمال وزوجته ماتوا بعد 60 يوم جواز.. جيرانهما: رائحة كريهة كشفت الواقعة بعد 4 أيام

الطيار ضحية محمد رمضان يفتح النار: أذى ناس كتير وتسبب في إيقافي مدى الحياة

قرار عاجل من بيراميدز ضد إبراهيم نور الدين بسبب أحداث مباراة الأهلي

تفاصيل| حبس المقاول محمد علي 11 سنة في 3 قضايا.. المحكمة: المتهم زوّر وتهرب من دفع ضرائب

إحنا بنجيب برقوق ... كهربا يشعل السوشيال ميديا بـ رسالة مثيرة .. شاهد

كلمة حق كتبت شهادة وفاته.. إسلام قال الحقيقة أمام المحكمة فمزقوا جسده ..وهذه هي نهاية القتلة

فضائح بالجملة.. استيلاء رئيس الكاف ورجاله على 24 مليون دولار من حسابات الاتحاد الافريقي

عاجل .. أمطار غزيرة وطقس شديد البرودة لمدة 48 ساعة

شرط واحد لاستضافة مباريات الأهلي والزمالك الإفريقية علي إستاد القاهرة

إجرام.. ماذا وجدوا في حملات تنظيف المقابر من السحر بسوهاج ..صور

بالبنفسجي اللامع.. شاهد زوجة مصطفي فهمي برفقته مع محمد رمضان

رانيا يوسف ملكة الجدل | رقصة و3 تصريحات مثيرة: أنا مؤدبة وبناتي ممكن تتلقح بالغلط..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخبار السيارات | هيونداي توسان hyundai tucson تتراجع 25 ألف جنيه وتخفيض جديد في أسعار شيفرولية افيو chevrolet aveo

رايا أبي راشد ترصد تحضيرات حفل الأوسكار الـ 92

إجرام.. ماذا وجدوا في حملات تنظيف المقابر من السحر بسوهاج ..صور