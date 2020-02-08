أخبار الفن | الطيار ضحية محمد رمضان يفتح النار عليه.. ودينا الشربيني في أحضان عمرو دياب بـ جدة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:









فتح الطيار اشرف ابو اليسر، النار على الفنان محمد رمضان بعد ما تسبب في ايقافه مدي الحياة من ممارسة مهنة الطيران بسبب قيام "رمضان" بنشر فيديو يزعم أنه يقود طائرة خاصة وهو ما يخالف قانون الطيران المدني.





أقيم اليوم عزاء والد المطرب الشعبي طارق الشيخ فى شارع الشركات بميدان أبو العزم فى حي الشرابية بمحافظة القاهرة.





تتواجد الإعلامية اللبنانية رايا ابي راشد في مسرح دولبي بمدينة هوليوود لرصد اخر التحضيرات لـ حفل الأوسكار الـ92 الذي سيقام غدًا الأحد.





نشر لاعب الاسكواش عمرو المنسي صورة تجمعه بالثنائي الشهير النجم عمرو دياب ودينا الشربيني عقب حفله في جدة الذي اقيم امس الجمعة وسط حضور جماهيري كبير.





أقيمت مراسم دفن النجم العالمي كيرك دوجلاس الذي توفي الأربعاء الماضي عن عمر يناهز 104 أعوام، في أحد المقابر بمدينة هوليوود أمس الجمعة .



