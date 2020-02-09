جرس المدارس ضرب.. الطلاب يعودون للدراسة في أول يوم بالترم الثاني.. التزام تام بتحية العلم وفقرة صحية عن فيروس كورونا في الإذاعة المدرسية.. وحملة توعية بالمدارس الابتدائية عن أمراض الأنيميا والتقزم

التعليم تنظم حملة بجميع المدارس الابتدائية لتوعية الطلاب وأولياء الأمور بأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم

تعليم القاهرة تشكل غرف عمليات لمتابعة انتظام الدراسة.. وتنظم حملة لتوعية الطلاب بأمراض العصر في الإذاعة المدرسية





انتظم اليوم، الأحد، طلاب المدارس في مدارسهم في اول يوم بالفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2019/2020 في جميع أنحاء الجمهورية.





وأعلن محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنه تم تشكيل غرف العمليات لمتابعة انطلاق الدراسة بالفصل الدراسي الثاني في جميع مدارس الجمهورية من اليوم، الأحد.





وقال مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إن هذه الغرف ستكون مستعدة على مدار اليوم لحل أي أزمات تواجه سير العملية التعليمية بأي من مدارس القاهرة.





وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنه تم اتخاذ اللازم في جميع المدارس لضمان تطبيق إجراءات الأمن والسلامة والوقاية من انتشار أي من الأمراض المعدية.





وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنه سيكون هناك تنوع في فقرات الإذاعة المدرسية بمدارس القاهرة، وستشمل سبل التوعية من أمراض العصر، بالإضافة لتفعيل حملة ١٠٠ مليون صحة فى المرحلة الابتدائية اعتبارا من الغد.





وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنها أصدرت تعليمات للمديريات التعليمية توصي بمتابعة الاشتراطات الصحية واتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية حفاظا على سلامة الطلاب من خلال التنسيق مع مديريات وزارة الصحة.





وقالت وزارة التربية والتعليم إنها أصدرت كذلك تعليمات توصي المديريات التعليمية بالتنسيق مع مديري الأمن بالمحافظات لإعداد خطط لتأمين المدارس والمنشآت التعليمية، وتكثيف الدوريات الراكبة، لتوفير المناخ الآمن للطلاب طوال فترة الدراسة.





كما شددت وزارة التربية والتعليم على جميع المدارس بحسن معاملة أولياء الأمور، وتجنب الصدام معهم وتخصيص مواعيد لزيارتهم بهدف تمكينهم من متابعة أبنائهم داخل المدارس مع الإعلان عن هذه المواعيد بشكل واضح بمداخل المدارس.





كما أعلن الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والرسمي للغات بوزارة التربية والتعليم، أنه تم التوجيه لجميع مدارس الجمهورية بعمل حملة توعية بجميع المدارس الابتدائية لتوعية الطلاب وأولياء الأمور بأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم من حيث أسباب كل مرض وأعراضه ومضاعفاته وكيفية الوقاية منه، وذلك بالاستعانة بأطباء متخصصين.





وأوضح الدكتور أكرم حسن، في خطاب رسمي أرسله لجميع المديريات، أن هذه الحملة التوعوية ستتم عن طريق تخصيص فقرة صحية يومية بالإذاعة المدرسية للتعريف بتلك الأمراض، وتنفيذ ندوات توعية للطلاب وأولياء أمورهم بالاستعانة بأطباء متخصصين، إلى جانب التوعية من خلال اجتماعات مجالس الأمناء والآباء والمعلمين.





كما شدد على أنه يمكن تنفيذ الحملة من خلال استخدام مجلات الحائط والملصقات والمطويات في التعريف بتلك الأمراض، وعرض فيديوهات تعليمية عن تلك الأمراض على التلاميذ بحجرة الوسائط المتعددة.





على جانب آخر، أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر أن يبدأ طلاب الثانوية العامة 2020 اليوم الأحد، في كتابة الاستمارات الورقية الخاصة بالتقدم لـ امتحانات الثانوية العامة 2020.





وقالت وزارة التربية والتعليم: "لن يسمح للطلاب بكتابة استمارة ورقية إلا بعد تسجيل الاستمارة الإلكترونية وطباعتها وتسليمها للمدرسة للمراجعة بعد التوقيع عليها بصحة البيانات".





وأضافت وزارة التربية والتعليم أنها سبق وأن نبهت على المديريات والإدارات التعليمية بتزويد مدارس التعليم الثانوي العام باستمارات التقدم طبعة 2019 /2020 بعد استلامها من الإدارة المركزية لشئون الكتب بالوزارة، وتحديد أماكن خاصة لتوزيعها والإعلان عنها لتيسير الحصول عليها لطلاب المنازل.





وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الاستمارة المدونة بخط الطالب لابد أن يكون موضحًا بها جميع المواد التي سوف يؤدي الطالب امتحانه فيها.





وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لن يسمح لطالب الثانوية العامة الذي لم يحقق حضور 85% من عدد أيام الدراسة الفعلية بعد خصم أيام الغياب بدخول امتحانات الثانوية العامة كطالب منتظم، وعليه التقدم لأداء الامتحان كطالب منازل خلال ذات العام.





وقالت الوزارة: "يسدد الطالب المتقدم للامتحان رسما قدره 100 جنيه مصري مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات، بالإضافة إلى 2 جنيه مصري رسما إضافيا بالنسبة للطلاب المقيدين المتقدمين للامتحان للمرة الأولى أو الثانية".





وأضافت أنه بالنسبة للطلاب الذين سيدخلون الامتحانات للمرة الثالثة أو الرابعة، فيسدد الطالب في هذه الحالة 100 جنيه مقابل الخامات ومستلزمات الامتحانات، بالإضافة إلى 202 جنيه مصري رسما إضافيا بالنسبة للطلاب المقيدين المتقدمين للامتحان للمرة الثالثة والرابعة.





وأكدت الوزارة أنه يجب على الطلاب شراء 2 طابع دعم وتمويل المشروعات التعليمية، فئة الطابع الواحد جنيه واحد مصري فقط، وفي حالة استخراج رقم جلوس بدل فاقد أو تالف يتم تحصيل مبلغ 50 جنيها مصريا، وذلك تنفيذا للقرار الوزاري 356 لسنة 2018 بشأن تسديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من الطلاب.





جدير بالذكر أنه من المقرر أن يستمر الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2019/2020، لمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي من 8 فبراير 2020 حتى 28 مايو 2020، وبالنسبة للصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي يبدأ من 8 فبراير 2020 حتى 4 يونيو 2020.



