النيابة تعاين مكان العثور على 3 جثث من أسرة واحدة بحدائق الأهرام

انتقل فريق من نيابة الهرم، برئاسة المستشار عبد العزيز عثمان، رئيس النيابة، لموقع العثور على 3 جثث بمنور عقار بحدائق الأهرام، لإجراء المعاينة التصويرية ومناظرة الجثث.





وعثر أهالي منطقة حدائق الأهرام صباح اليوم على 3 جثث لأسرة واحدة ملقاة في منور عقار بالبوابة الثانية.









وانتقلت على الفور قوات أمن الجيزة ومباحث الهرم إلى مسرح الواقعة، حيث تبين العثور على جثث زوج وزوجته وطفلتهما 8 أشهر، وأفاد شهود عيان بأن الجيران كسروا باب الشقة ودخلوا بعد صراخ طفل داخلها مستنجدا بهم بعد رؤيته جثث والده ووالدته وشقيقته الصغرى في المنور.





وتم إبلاغ أجهزة الأمن بالواقعة، وحضر رجال المباحث؛ لجمع التحريات وكشف ملابسات الواقعة.





تجرى الآن قوات البحث برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، فحصا لمسرح الجريمة للوقوف على ملابساتها وبيان حقيقة الواقعة.