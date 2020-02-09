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محافظات

قرار جمهوري بمد خدمة رئيس مدينة شرم الشيخ للعام الثاني على التوالي

الأحد 09/فبراير/2020 - 12:56 م
صدى البلد
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ايمن محمد
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بمد خدمة اللواء محمود إبراهيم السولية رئيسا لمدينة شرم الشيخ للعام الثاني علي التوالي، وذلك طبقا لقانون  الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ وذلك بعد بلوغه سن المعاش.

وذلك لما حققه من نجاح وإنجازات في الارتقاء  وتطوير مدينة شرم الشيخ وظهورها بالمظهر المبهر في المؤتمرات الدولية التي عقد بشرم الشيخ، وبناء علي الطلب المقدم من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

 ويعتبر اللواء محمود السولية  رئيس المدينة  الوحيد على مستوى مصر الذي مدت خدمته  بعد المعاش عامين متتاليين.

وأشاد به محافظ جنوب سيناء في كثير من اللقاءات؛ لما حققه بنجاح في مدينة شرم الشيخ  وطالب رؤساء المدن أن يكونوا مثله في الإدارة والعمل، وقد نشرت صفحة محافظ جنوب سيناء  صورة ضوئية من قرار مد خدمته.
قرار جمهوري بمد خدمة رئيس مدينة شرم الشيخ للعام الثاني على التوالي
قرار جمهوري بمد خدمة رئيس مدينة شرم الشيخ للعام الثاني على التوالي
قرار جمهوري بمد خدمة رئيس مدينة شرم الشيخ للعام الثاني على التوالي
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