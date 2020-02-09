بدء تلقي أوراق الترشح لانتخابات عمومية ومجالس إدارات الصحف القومية

بدأت اللجان المختصة بالمؤسسات الصحفية القومية فى تلقى أوراق الراغبين فى الترشح على انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات بداية من اليوم وتستمر حتى الخميس المقبل .





وتقرر إجراء الانتخابات لمؤسسة الأهرام يوم الخميس الموافق ٥ مارس ، ومؤسستى أخبار اليوم ودار الهلال يوم الاحد الموافق ٨ مارس، ومؤسسة دار التحرير للطبع والنشر "الجمهورية " ودار المعارف يوم الثلاثاء الموافق ١٠ مارس ، ومؤسسات روزاليوسف ووكالة أنباء الشرق الأوسط والقومية للتوزيع يوم الخميس الموافق ١٢ مارس ٢٠٢٠.





وأكدت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة كرم جبر أن الفقرة (4) من المادة 35 من قانون رقم 179 لسنة 2018 تنص على: يشترط في العضو المنتخب بالجمعيات العمومية أن يكون قد أمضى خمس سنوات عمل متصلة بالمؤسسة الصحفية. وأوضحت الهيئة أن الفقرة (3) مادة (39) من نفس القانون تنص على: يشترط للترشح لعضوية مجلس الإدارة مضى سبع سنوات متصلة من تاريخ التعيين في المؤسسة.





وكانت الهيئة قد قررت تشكيل لجنتين لوضع معايير اختيار القيادات الإدارية والتحريرية للمؤسسات الصحفية القومية، إضافة إلى لجنتين للإشراف العام على انتخابات أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية.





وقررت الهيئة الوطنية للصحافة تشكيل لجنة عليا للإشراف على انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات، برئاسة المستشار عادل بريك عضو الهيئة ونائب أول رئيس مجلس الدولة، وتم تكليف مجدي البدوي عضو الهيئة ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر ونائب رئيس اتحاد عمال مصر برئاسة لجنة المتابعة الميدانية للانتخابات، وصلاح عبد المنعم خضر رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة الوطنية للصحافة مديرًا تنفيذيًا لأعمال اللجنة.





وحول شروط الترشح حددت الهيئة شروط الترشح وهي أن يكون من بين الصحفيين أو الإداريين أو العمال بالمؤسسة ويثبت ذلك بشهادة من المؤسسة وأن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في المؤسسة بالنسبة للجمعية العمومية، وعشر سنوات بالنسبة لمجلس الإدارة من تاريخ التعيين.





كما يشترط أن يقدم بيانًا بالسيرة الذاتية موضحًا بها المؤهل والخبرات والصفة وإقرار بالتزامه بأحكام القوانين المنظمة لعمل الهيئة الوطنية للصحافة ونقابة الصحفيين والمؤسسات الصحفية واللوائح المعتمدة وإقرار أي حالة تعارض مصالح وفق الإجراءات المقررة في القانون وإقرار عدم وجود أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود والتي تتم لحساب المؤسسة كما تضمنت الشروط أن يرفق بطلب الترشيح صورة من كارنيه نقابة الصحفيين الساري بالنسبة للصحفيين.





وبالنسبة للأوراق المطلوبة: فيسلم للمرشح إيصال يفيد استلام لجنة الانتخابات للأوراق المبينة سابقًا محددًا به ساعة وتاريخ تقديمها ويعتبر العمال كل من يقوم بأعمال يدوية، كما يعتبر إداريًا كل من يقوم بأعمال إدارية أو كتابية ولم تثبت له صفة الصحفي أو العامل وتثبت صفة المرشح أو الناخب بحسب الكشوف التي تحررها المؤسسة المعنية ويعتد في ثبوت الصفة بالوضع القائم يوم صدور هذا القرار ولا يعتد بأي تغيير لاحق حتى يوم الانتخابات وحول ضوابط العملية.