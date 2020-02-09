رامي جمال يطرح فيديو كليب أغنية السقف .. اليوم





وتقول كلمات الأغنية :" الدنيا طعمها سُكرى .. زى المَلبن الطرى .. والعُمر قلم رصاص بيخلص كل مايتبرى .. حظك بَوّز زَغْزَغه تلقى المشاكل اتلغوا .. لو حظك بوز زَغْزَغه تلقى المشاكل اتلغوا .. ياما ناس بدأت من تحت الصفر اتدلعوا واتنَغْنَغُوا ..ولو الظروف هتسخف سقف سقف إوعى توقف".





"السقف" كلمات مصطفي حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع موسيقي وميكساج وديجيتال ماستر توما.





يذكر أن أبرز أعمال رامي جمال الفنية أغنية "أوعديني"، التي حققت نجاحا كبيرا فور طرحها.

يستعد الفنان رامي جمال، لطرح فيديو كليب أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "السقف" اليوم الأحد، عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب".