AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

رامي جمال يطرح فيديو كليب أغنية السقف .. اليوم

الأحد 09/فبراير/2020 - 02:22 م
رامي جمال
رامي جمال
Advertisements
آيه عاطف
يستعد الفنان رامي جمال، لطرح فيديو كليب أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "السقف" اليوم الأحد، عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية :"الدنيا طعمها سُكرى .. زى المَلبن الطرى .. والعُمر قلم رصاص بيخلص كل مايتبرى .. حظك بَوّز زَغْزَغه تلقى المشاكل 
اتلغوا  .. لو حظك بوز زَغْزَغه تلقى المشاكل اتلغوا .. ياما ناس بدأت من تحت الصفر اتدلعوا واتنَغْنَغُوا ..ولو الظروف هتسخف سقف سقف إوعى توقف".

"السقف" كلمات مصطفي حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع موسيقي وميكساج وديجيتال ماستر توما.

يذكر أن أبرز أعمال رامي جمال الفنية أغنية "أوعديني"، التي حققت نجاحا كبيرا فور طرحها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد بتشان يطرح كليب لازم أفهم .. فيديو

رامي جمال يطرح كليب سقف من ألبومه الجديد أنا لوحدي.. غدا

ترشيحاتنا

تريند الفن.. تطورات أزمة الطيار ضحية محمد رمضان.. والصور الحقيقية لحفيدات نادية لطفي

بـ فستان قصير ومكياج جريء .. منى ممدوح تثير الجدل من داخل سيارتها

بعد موجة عدم الاستقرار .. الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية.. فيديو

شاهد.. نجل الفنان الراحل توفيق الدقن

قائمة مزاد سيارات جمارك الإسكندرية خلال فبراير .. صور

رسميا .. غياب نجم صن داونز عن مواجهتي الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

AdvertisementS

لجنة برلمانية توافق بالإجماع على صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

سر الناجى الوحيد.. التحريات تكشف اللغز الغامض فى مذبحة حدائق الأهرام.. تفاصيل

أنتوا اتحكم عليكم بالإعدام.. مرتكب مذبحة كفر الدوار: دبحتهم زى البهايم وولعت فيهم ومسرقتش حاجة .. الحلقة الثالثة

العثور على 3 جثث من أسرة واحدة ملقاة في منور عقار بحدائق الأهرام بالجيزة

تحرش بـ 120 تلميذة.. حكم نهائى بفصل مدرس رياضيات بالإسكندرية

شوبير يزف بشرى سارة لـ جماهير الأهلي بشأن مباراة صن داونز ورمضان صبحي

شاهد.. نجل الفنان الراحل توفيق الدقن

أخبار الرياضة ليلا .. صالح جمعة خارج الأهلي ..عقوبات مغلظة على بيراميدز ..بكاء شوقي غريب.. رد كريم شحاتة على رئيس الزمالك

لن تكون نهاية المطاف.. السيسى يوجه رسالة لـ أعضاء الاتحاد الإفريقى .. فيديو

تريند الفن.. تطورات أزمة الطيار ضحية محمد رمضان.. والصور الحقيقية لحفيدات نادية لطفي

شهود مذبحة حدائق الأهرام: استيقظنا على استغاثات الطفل .. ووجدنا الزوجة مشنوقة بكوفية والأب والرضيعة في المنور

الكهرباء تكشف عيوبا فى العدادات مسبوقة الدفع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد نجاحها فى الأخ الأكبر.. راندا البحيرى تستعرض جمالها بمكياج صاخب

بحضور وزراء وفنانين.. افتتاح مستشفى الناس الخيري في شبرا الخيمة.. صور

بـ فستان قصير ومكياج جريء .. منى ممدوح تثير الجدل من داخل سيارتها