بعد نجاحها فى الأخ الكبير.. راندا البحيرى تستعرض جمالها بمكياج صاخب

نشرت الفنانة راندا البحيرى صورة لها عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت الفنانة راندا البحيرى بمكياج صاخب وجريء من رسمة العيون باللون الأسود، ووضع أحمر الشفاه باللون الأحمر الفاقع، وهو ما تناسب مع لون بشرتها وزاد من جمالها.





وظهرت بإطلالة سوداء، ونسقت معها برنيطة باللون الأسود بها الشيفون وهو ما جعل إطلالتها انيقة.



