AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد نجاحها فى الأخ الكبير.. راندا البحيرى تستعرض جمالها بمكياج صاخب

الأحد 09/فبراير/2020 - 02:31 م
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت
نشرت الفنانة راندا البحيرى صورة لها عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت الفنانة راندا البحيرى بمكياج صاخب وجريء من رسمة العيون باللون الأسود، ووضع أحمر الشفاه باللون الأحمر الفاقع، وهو ما تناسب مع لون بشرتها وزاد من جمالها.

وظهرت بإطلالة سوداء، ونسقت معها برنيطة باللون الأسود بها الشيفون وهو ما جعل إطلالتها انيقة.

ويعرض حاليا للفنانة راندا البحيرى مسلسل "الأخ الكبير" الذي ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق ويقوم ببطولته محمد رجب دينا فؤاد وآيتن عامر.
بعد نجاحها فى الأخ الكبير.. راندا البحيرى تستعرض جمالها بمكياج صاخب
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اطلالة جديدة..ياسمين رئيس بفستان أسود

باللون جريء .. شاهد | إطلالة عبير صبري بفستان قصير

بـ البليسية والشيفون المنقط.. ريا أبى راشد تخطف الأنظار على إنستجرام

بـ الجينز المقطع.. دومينيك حوراني تتألق برفقة صديقتها على إنستجرام

بفستان قصير وشعر كيرلي .. شاهد عبير صبري في أحدث جلسة تصوير

بـ حقيبة غريبة حول الرقبة.. منة فضالي تتألق في بيروت.. شاهد

ترشيحاتنا

شاهد.. نجل الفنان الراحل توفيق الدقن

ننشر أسماء ضحايا مذبحة حدائق الأهرام

أكثر السيارات السيدان مبيعا في مصر 2019.. صور

شهود عيان: ضحايا مذبحة حدائق الأهرام كانوا في حالهم واستأجروا الشقة من 8 أشهر.. صور

هل يغفر الله التقصير في الصلاة؟ الإفتاء ترد

الأرصاد: موجة طقس سيئ تضرب البلاد.. واضطراب حركة الملاحة

AdvertisementS

لجنة برلمانية توافق بالإجماع على صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

سر الناجى الوحيد.. التحريات تكشف اللغز الغامض فى مذبحة حدائق الأهرام.. تفاصيل

أنتوا اتحكم عليكم بالإعدام.. مرتكب مذبحة كفر الدوار: دبحتهم زى البهايم وولعت فيهم ومسرقتش حاجة .. الحلقة الثالثة

العثور على 3 جثث من أسرة واحدة ملقاة في منور عقار بحدائق الأهرام بالجيزة

تحرش بـ 120 تلميذة.. حكم نهائى بفصل مدرس رياضيات بالإسكندرية

شوبير يزف بشرى سارة لـ جماهير الأهلي بشأن مباراة صن داونز ورمضان صبحي

شاهد.. نجل الفنان الراحل توفيق الدقن

أخبار الرياضة ليلا .. صالح جمعة خارج الأهلي ..عقوبات مغلظة على بيراميدز ..بكاء شوقي غريب.. رد كريم شحاتة على رئيس الزمالك

لن تكون نهاية المطاف.. السيسى يوجه رسالة لـ أعضاء الاتحاد الإفريقى .. فيديو

تريند الفن.. تطورات أزمة الطيار ضحية محمد رمضان.. والصور الحقيقية لحفيدات نادية لطفي

شهود مذبحة حدائق الأهرام: استيقظنا على استغاثات الطفل .. ووجدنا الزوجة مشنوقة بكوفية والأب والرضيعة في المنور

الكهرباء تكشف عيوبا فى العدادات مسبوقة الدفع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد نجاحها فى الأخ الكبير.. راندا البحيرى تستعرض جمالها بمكياج صاخب

بحضور وزراء وفنانين.. افتتاح مستشفى الناس الخيري في شبرا الخيمة.. صور

بـ فستان قصير ومكياج جريء .. منى ممدوح تثير الجدل من داخل سيارتها