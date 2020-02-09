خالد الجندي: الإيمان بالغيب امتحان لنا.. وسعادة أهل الفاحشة زائفة

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الإيمان بالغيب هو امتحان من الله لنا، مضيفًا: "يجب أن تكون لدينا عقيدة وإيمان بما وراء الأمور حتى لو كانت الظواهر توحي بعكس ذلك".





وأضاف الجندي خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" المُذاع على فضائية «dmc»، أنه عندما ترى أهل الفساد وهم في صعود فهذا ليس دليلًا على صلاحية الفساد، وعندما ترى أهل التقوى أحوالهم سيئة، فهذا ليس دليلًا على فساد منهج الصلاح.