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ديني

خالد الجندي: الإيمان بالغيب امتحان لنا.. وسعادة أهل الفاحشة زائفة

الأحد 09/فبراير/2020 - 06:52 م
خالد الجندى: سعادة
خالد الجندى: سعادة أهل الفاحشة زائفة
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محمد صبري عبد الرحيم
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الإيمان بالغيب هو امتحان من الله لنا، مضيفًا: "يجب أن تكون لدينا عقيدة وإيمان بما وراء الأمور حتى لو كانت الظواهر توحي بعكس ذلك".

وأضاف الجندي خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" المُذاع على فضائية «dmc»، أنه عندما ترى أهل الفساد وهم في صعود فهذا ليس دليلًا على صلاحية الفساد، وعندما ترى أهل التقوى أحوالهم سيئة، فهذا ليس دليلًا على فساد منهج الصلاح.
 ولفت عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى أنه لا ينبغي الربط بين ظواهر الأشياء وحقيقتها.

وتابع: "يجب أن يكون لدينا إيمان شديد بقضية الغيب، ولا تفزع من صولة أهل اللؤم والفسق والفاحشة، فهؤلاء مساكين لأنه عند الله تجتمع الخصوم".

وحذر الجندي الصالحين من الانهيار معنويًا قائلًا: "إياك أن تنهار معنويًا أو تلقي بسلاح الإيمان من قلبك أو تغتر بالسعادة المزيفة لأهل الفسق والعربدة فهم لن يغنوا عنك من الله شيئًا"، مستشهدًا بالآية الكريمة: «وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا».
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