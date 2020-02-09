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رياضة

الدوري الإيطالي .. نابولي يسقط بثلاثية أمام ليتشي ويواصل التراجع في الترتيب

الأحد 09/فبراير/2020 - 07:16 م
صدى البلد
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أحمد هاني
خسر فريق نابولي بثلاثة أهداف مقابل إثنين أمام ليتشي، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "سان باولو" ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإيطالي "الكالشيو".

منح جيانلوكا لابادولا هدف التقدم الأول لصالح الضيوف ليتشى وبالتحديد في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول.

ونجح البولندى اركاديوز ميليك فى تسجيل هدف التعادل لنابولي بعد دقائق من عمر الشوط الثاني بالدقيقة 48.

ومنح لابادولا التقدم من جديد بالهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 61، ثم أضاف ماركو مانكوسو الهدف الثالث لـ ليتشى فى الدقيقة 82.

وحاول نابولي العودة من جديد في اللقاء بعد هدف كاليخون في الدقائق الأخيرة لكن الهدف لم يكن كافيا للخروج بأي نقاط من المباراة.

وأرتفع رصيد ليتشى إلى 22 نقطة فى المركز السابع عشر، فيما توقف رصيد نابولي عند 30 نقطة فى المركز الحادى عشر.
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