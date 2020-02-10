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محافظات

بتكلفة مليار و400 مليون جنيه.. تعرف على محور سمالوط بالمنيا في 8 معلومات

الإثنين 10/فبراير/2020 - 04:22 ص
محور سمالوط
محور سمالوط
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ايمن رياض

صدى البلد ينشر كل ما تريد أن تعرفه عن محور سمالوط شمال المنيا على نهر النيل من حيث التكلفة والطول وموعد الانتهاء من انشائه ومدى اهميته لاهالى المنيا بصفة خاصة واهالى محافظات الصعيد بصفة عامة.

- تصل تكلفة المحور مليار و400 مليون جنيه.


- يبلغ طوله 24 كيلو متر وعرضه 21 متر ويضم 2 حارة مرورية بعرض 7,5 متر لكـل اتجاه.


يشمل 30 كوبري منها 4 كباري رئيسية وهي ( كوبري علي الطريق الصحراوي الشرقي – كوبري أعلي نهر النيل – كوبري علي ترعة الابراهيمية وسكة حديد القاهرة / أسوان والطريق الزراعي الغربي – كوبري على الطريق الصحراوي الغربي).

 

- انشاء 43 عمل صنـاعي ( 26 كوبرى – 17 نفق ) لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية. 

 

- يربط محور سمالوط بين الطريق الصحراوي الشرقي (القاهرة – أسوان) والطريق الصحراوي الغربي (القاهرة – أسيوط ) مرورا بنهر النيل والطريق الزراعي (القاهرة - أسوان) عند مدينة سمالوط بحيث يكون محورا حرا.

 

- يعد محور سمالوط المحور الثالث بعد محوري بني مزار وملوي ويهدف إلي تحقيق التنمية الشاملة في المحافظة.

 

- إنشاء المحور ذو أهمية استراتيجية حيث سيسهم في تيسير حركة النقل وجذب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار بالمنطقة الصناعية بالسرارية شرق النيل مما سيسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية على أرض المحافظة.


- مخطط الانتهاء منه في 30 يونيو المقبل.



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