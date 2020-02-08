وزير النقل ومحافظ المنيا يتفقدان محور سمالوط ليلا

تابع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أعمال إنشاء محور سمالوط على النيل، وذلك ضمن جولته بالمحافظة مساء اليوم.





تابع الوزير والمحافظ نسب تنفيذ المشروع، الذي يبلغ طوله 24 كم وعرض 21 متر، ويضم 2 حــــارة مـــرورية بعرض 7,5 متر لكـل اتجـــــاه، ويشمل 30 كوبري منها 4 كباري رئيسية وهي ( كوبري علي الطريق الصحراوي الشرقي – كوبري أعلي نهر النيل –كوبري علي ترعة الابراهيمية وسكة حديد القاهرة / أسوان والطريق الزراعي الغربي – كوبري على الطريق الصحراوي الغربي )، و 43 عمل صنـاعي ( 26 كوبرى – 17 نفق ) لحل التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة والـتـرع والمصـارف، ومن المخطط الانتهاء منه في 2020/6/30.





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أكد المحافظ أن محور سمالوط، سيربط بين الطريق الصحراوي الشرقي (القاهرة – أسوان) والطريق الصحراوي الغربي (القاهرة – أسوان) مرورا بنهر النيل والطريق الزراعي (القاهرة - أسوان) عند مدينة سمالوط بحيث يكون محورا حرا، وهو المحور الثالث بعد محوري بني مزار وملوي، ويهدف إلي تحقيق التنمية الشاملة في المحافظة، وإنشاء المحور ذو أهمية استراتيجية، حيث سيسهم في تيسير حركة النقل وجذب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار بالمنطقة الصناعية بالسرارية شرق النيل، مما سيسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية على أرض المحافظة.



