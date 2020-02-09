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خبير: دعوات داخل البرلمان البريطاني لتصنيف الإخوان جماعة إرهابية.. فيديو

الأحد 09/فبراير/2020 - 08:37 م
البرلمان البريطاني
البرلمان البريطاني
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محمد حليم قنديل

قال خالد مصطفى، خبير الشئون الأوروبية، إن هناك دعوات داخل البرلمان البريطاني لتصنيف جماعة الإخوان إرهابية.


وأضاف خالد مصطفى، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن بريطانيا بدأت تصنف جماعة الإخوان كجماعة إرهابية وتهدد الأمن والاستقرار خاصة في مصر.

 

وتابع خبير الشئون الأوروبية، أن الحكومة البريطانية تعاني من الإخوان المتشددين، مضيفا أن الحكومة البريطانية تحاول سن بعض القوانين حتى لا يخرج الإخوان من السجون قبل قضاء مدتهم بالكامل.


وأوضح خالد مصطفى، أن بريطانيا بدأت تعاني من ألاعيب الجماعة الإرهابية، لأنهم ليس لهم كلمة يلتزمون بها.

 

وأشار إلى أن الدول الأوروبية تنظر للإخوان فى بريطانيا على أنهم يرتعون ولا يوجد قانون يحكمهم أو يمنع تحركاتهم الإرهابية.


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