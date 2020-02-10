خايفين نمشى.. سكان شارع كنيسة مارمرقس يشكون من انتشار الكلاب الضالة

استغاثت السيدة حسناء ، من أهالى شارع كنيسة مارمرقس الرسول للأقباط الأرثوذكس متفرع من شارع المحطة سوق الحد التابعة لمحافظة الإسكندرية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الكلاب الضالة فى الشوارع

وتقول فى رسالتها إن الأطفال يعانون من الفزع بسبب الكلاب، التى تسبب النباح بشكل يومى، وتوجد على مدار الساعة بمختلف شوارع المنطقة، وتتسبب فى الإزعاج للمواطنين والسكان فى ساعات متأخرة من الليل





ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360