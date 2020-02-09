موثقون .. المتحف القبطي يبدأ دورة تدريبية عن استخدام التصوير الفوتوغرافي في التوثيق الأثري.. صور

بدأ المتحف القبطي اليوم الأحد الدورة التدريبية التي أعلن عن تنظيمها بعنوان "فنون التصوير الفوتوغرافي والتوثيق الأثري"، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.





وحرصت جيهان عاطف مدير عام المتحف القبطي علي استقبال فريق "موثقون للوعي الأثري" و الذي يقوم بالتدريب ، مؤكدة أن الدورة تصب في صميم العمل الأثري، حيث إن الأثريين يستعينون بفن التصوير الفوتوغرافي في توثيق مختلف مراحل عملهم.





وكشفت هيام رشدى راوى امينة بالمتحف ومسئول القسم العلمى أن اليوم الأحد قدم عضوا فريق موثقون الكاتب والمصور الصحفي علاء الدين ظاهر المتخصص في الشأن الأثري، وحسام زيدان الباحث المتخصص في الآثار وتوثيقها بالتصوير محاضرتين.





ودارت المحاضرتان حول تعريف عام لفن التصوير وتطوره وأدواته واكتشاف الكاميرا وتطورها وأشهر أنواعها الموجودة في السوق المصري، وكذلك أهمية التصوير ودوره في التوثيق بشكل عام وخصيصًا التوثيق الأثري.



