التعليم العالي: انطلاق الترم الثاني في جميع الجامعات الحكومية والخاصة.. فيديو

قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن جميع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة بدأت بها الدراسة للفصل الدراسي الثاني اليوم.





وأضاف الدكتور عادل عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أنه من بداية اليوم الأول من بداية الفصل الدراسي الثاني وقامت الوزارة بنشر ندوات ونشرات التوعية.





وتابع المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن هناك متابعة قوية لـ إجراءات النظافة داخل الجامعات والمعاهد وتم التعامل مع ذلك بمنتهى الجدية.





وأوضح الدكتور عادل عبد الغفار، أن وزارة التعليم العالى تتعامل مع 3 ملايين طالب جامعي للحفاظ على صحتهم العامة وهذا الأمر لم يكن سهلا ولكن استطاعت الوزارة التعامل مع ذلك بسهولة تامة.





وأشار إلى أن، منع ارتداء النقاب داخل الجامعات بدأ تنفيذه بالفعل، مضيفا أن جامعة القاهرة نفذت هذا القرار بالفعل تليها جامعة عين شمس داخل الجامعة والمستشفيات الجامعية أيضا.