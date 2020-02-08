التعليم العالي: أول يوم دراسة سار على أكمل وجه في كل جامعات مصر.. فيديو

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إبراهيم القادري قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إن اليوم بدأت الدراسة في أكثر من 50 جامعة مصرية حكومية وخاصة واهلية بالاضافة الي انتظام الدراسة في 170 معهدا علي مستوى الجمهورية.



وأضاف عادل عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية في برنامج معانا احلي المذاع على قناة المحور ، أن اليوم الأول من الدراسة سار على أكمل وجه في مختلف جامعات مصر كما ان هناك الكثير من الجماعات بدأت في الإرشاد والتسجيل للطلاب.



وأوضح عادل عبد الغفار ، أن كافة الجامعات المصرية أخذت موضوع التوعية على محمل الجدية حسب الخطط الموضوعة واللجان المشكلة من المستشفيات الجامعية.



وتابع: أن الجامعات قامت بطباعة بوسترات توعوية بالإضافة إلى وحدات الرصد الوبائي التي تعمل بأكمل وجه في مختلف أنحاء الجمهورية.

واستكمل عادل عبد الغفار ، أن ليس هناك شىء يدعو للقلق علي اى مستوى من المستويات.



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