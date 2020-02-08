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التربية والتعليم: سلامة أطفالنا فى المدارس تهمنا قبل تعليمهم..فيديو

السبت 08/فبراير/2020 - 08:16 م
الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن هناك محافظات بالفعل بدأت بها الدراسة اليوم وهناك محافظات أخرى ستبدأ غدا.

وأضاف الدكتور رضا حجازي خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "اليوم" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أنه أصدر تعليمات لكل المدارس والمدرسين بملاحظة الطلاب أثناء الطابور الصباحي.

وتابع نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، أن من ضمن التعليمات التي أعطاها للإدارة التعليمية أن أي طالب تظهر علية علامات البرد أو احمرار في الوجه يتم احتجازه لعرضه على الصحة المدرسية فورا.

وأوضح الدكتور رضا حجازي، أن وزارة الصحة أرسلت دليلا لوزارة التربية خاص بالإجراءات الوقائية.

وأشار إلى أن، وزارة التربية والتعليم قامت بإرسال تلك الدليل المرسل من وزارة الصحة لكل المديريات لإتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.
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